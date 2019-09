Une fuite de gaz survenue vendredi sur la voie publique a entrainé l'évacuation d'un quartier du sud de Tubize, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

Les pompiers brabançons ont été appelés à intervenir, vendredi en début d'après-midi, dans la rue des Frères Taymans. Une fuite de gaz y a été constatée entre les immeubles portant les numéros 149 et 151. Un périmètre de sécurité a aussitôt été établi et les bâtiments s'y trouvant ont été évacués. L'intervention des équipes de l'opérateur des réseaux de gaz et d'électricité (Ores) a été requise en vue d'effectuer les réparations utiles.

Les pompiers ont quitté les lieux peu avant 17h00.