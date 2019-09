Le ministre Charles-Ferdinand Nothomb livre ses secrets

Ministre d’État, Charles Ferdinand Nothomb a livré 35 ans d’archives à l’État. Des historiens se sont penchés sur celles-ci.

Charles-Ferdinand Nothomb, vous avez décidé de léguer vos archives à l’État. Comment avez-vous eu l’idée de conserver tous ces documents?

Ce n’est pas moi qui ai eu l’idée. Au début de ma carrière, un archiviste arlonais, Monsieur Petit, avait prévu que je serai longtemps en politique. C’est lui qui m’a demandé de tout déposer.

À quand remontent les premiers documents?

À l’époque où je suis devenu député, c’est-à-dire en 1968. Je l’ai ensuite fait durant trente ans. Cela représente une énorme masse de papier. Environ, 500 mètres de rayonnages.

Quand j’ai mis un terme à ma carrière politique, je suis retourné aux archives voir le successeur de Monsieur Petit. On s’est rendu compte qu’elles n’étaient finalement pas classées, faute notamment de temps et de personnel.

Vos archives atterrissent ensuite à Saint-Hubert et c’est là que commence le travail de classement…

C’est là qu’un archiviste consciencieux, Monsieur Annaert, s’est attaqué à la classification. Il n’a pas tout fait, mais a décidé d’organiser un colloque pour éclairer certaines thématiques. Des relations avec mon père à celles avec la famille royale ou des relations au Congo, des professeurs universitaires se sont exprimés sur celles-ci. Je les ai entendus faire des commentaires sur mon histoire sans rien dire. Et aujourd’hui, ce sont les actes de ce colloque qui sortent. Malheureusement, Monsieur Annaert est décédé et n’a pas pu aller au bout de ce travail.

Concrètement, que retrouve-t-on dans tous ces documents?

Toute ma correspondance, ce que les gens m’écrivent, ce que je leur réponds. Tous mes documents parlementaires, les réunions, etc.

À quoi cela peut-il servir?

Il y a des dizaines d’exemples qui peuvent éclairer soit des étudiants soit des hommes politiques sur des décisions qui ont été prises.

Et au niveau de la province de Luxembourg, que retrouve-t-on?

Si un étudiant souhaite réaliser un mémoire, pas sur moi évidemment, mais sur une thématique particulière, il doit pouvoir retrouver pas mal d’éléments. Tout y est. Pourquoi a-t-on créé la Maison de la culture d’Arlon? Pourquoi a-t-on créé un centre culturel à Libramont? Pourquoi le camp militaire est à Marche-en-Famenne?

Y a-t-il des choses que vous avez voulu retirer?

Non, tout y est. C’est peut-être un peu imprudent d’ailleurs. Un professeur est par exemple allé fouiller dans les archives de mon père. Il a découvert toutes les polémiques que nous avions lui et moi et tous les noms d’oiseaux que nous nous donnions dans la famille. Rien de dramatique, mais cela prouve que nous avons tout laissé ouvert. Les gens qui chercheraient scandale pourraient sans doute trouver des choses que je ne pourrai expliquer.

Dans les événements marquant de votre carrière politique, il y a notamment le drame du Heysel, vous n’aviez donc rien à cacher?

Personnellement, je n’ai rien supprimé. Le débat du Heysel était de toute façon un débat public. Je ne me suis d’ailleurs jamais gêné pour expliquer pourquoi j’ai pris cette position. J’estimais à l’époque que le ministre de l’Intérieur devait soutenir ses subordonnés (NDRL: la police, le bourgmestre) contre une fédération qui avait beaucoup de tort et était démagogique. C’était sa responsabilité. Certains m’en ont voulu. Dans un pays comme le nôtre, il y a sans doute 200 histoires à raconter, mais je suis prêt à le faire s’il le faut.

Vous avez même appris des choses lors de ce colloque?

Oui, parce qu’une professeure liégeoise à repris les cahiers de mon père qui écrivait tous ses sentiments. Je ne les connaissais pas tous.

Où sont conservées ces archives?

Si elles ont un temps été divisées, elles sont désormais toute à Arlon. On aurait pu les mettre à Bruxelles, mais nous avons fait le choix de les laisser là où tout a commencé. C’était le meilleur endroit pour conserver tout ça.