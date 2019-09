Sécurité sociale: la FGTB appelle à trouver de nouvelles recettes pour combler le déficit

Robert Vertenueil, président de la FGTB, propose notamment un prélèvement de cotisations sur les revenus immobiliers.

Une petite centaine de militants FGTB s’était réunie vendredi après-midi devant les locaux de l’Office de sécurité sociale (ONSS) où se tenait une réunion du Comité de gestion de la sécurité sociale. Le gouvernement, le patronat et les syndicats devaient notamment faire le point sur le déficit de la Sécu qui risque d’atteindre 6,3 milliards d’euros en 2024.

Jusqu’ici, l’État comblait le déficit de la sécurité sociale, en libérant une dotation d’équilibre. Celle-ci est bien prévue pour cette année, de l’ordre de 3 milliards d’euros, et pour 2020. Elle doit disparaître en 2021, ce qui creuserait le trou de la Sécu à 3,5 milliards d’euros.

«Aujourd’hui, la sécurité sociale est privée de recettes. Des réductions sur les cotisations sociales que versent les employeurs ont été octroyées sans condition. Il faut y mettre fin et réfléchir au financement de la Sécurité sociale à long terme», a indiqué Robert Vertenueil, président de la FGTB. Il propose notamment un prélèvement de cotisations sur les revenus immobiliers. «La Sécu n’a pas un problème de dépenses mais de recettes», insiste-t-il.

De son côté, le monde patronal s’oppose à une solution qui consiste à «faire payer plus encore les employeurs et les pouvoirs publics». Il appelle à un nouveau Pacte social dans lequel les partenaires sociaux définissent les lignes directrices pour l’avenir et pour les 75 prochaines années.