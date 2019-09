Elise Mertens et Aryna Sabalenka qualifiées pour une nouvelle finale en double à Wuhan

Associée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, Elise Mertens s’est qualifiée pour la finale du double au tournoi WTA de Wuhan en Chine, une épreuve sur surface dure dotée de 2,828 millions de dollars, vendredi.

La paire magique de cette saison, victorieuse de l’US Open il y a trois semaines, a pris la mesure en demi-finale de l’Allemande Anna-Lena Groenefeld et la Néerlandaise Demi Schuurs, têtes de série N.4. Aisément: 6-2, 6-1 en une heure et deux minutes de match.

Mertens et Sabalenka affronteront en finale la Chinoise Yingying Duan et la Russe Veronika Kudermetova (N.8), victorieuses de leur côté de la Japonaise Makoto Ninomiya et une autre Chinoise Zhaoxuan Yang, 6-3, 6-1 en 58 minutes de jeu.

Elise Mertens, 2e mondiale en double, et Aryna Sabalenka, 6e, sont déjà qualifiées pour le Masters du double à Shenzhen du 27 octobre au 3 novembre et le duo occupe d’ailleurs la première place de la Porsche Race (le classement utilisé pour qualifier les paires pour ce traditionnel rendez-vous de fin d’année rassemblant les 8 meilleurs duos).

Sur la lancée de l’US Open?

Elise Mertens et Aryna Sabalenka ont déjà remporté, ensemble, les tournois en double à Miami et Indian Wells cette année, en plus de l’US Open à New York.

Aryna Sabalenka, 21 ans, disputera de son côté deux finales ce week-end après avoir sorti la numéro 1 mondiale, l’Australienne Ashleigh Barty en demi-finales du simple vendredi. La Biélorusse, 14e mondiale en simple, est d’ailleurs tenante du titre à Wuhan.

C’est en double par ailleurs qu’Elise Mertens est tenante du titre à Wuhan. La numéro 1 belge avait remporté l’épreuve en Chine il y a un an en effet, mais avec Demi Schuurs, son ex-partenaire.

Elise Mertens compte déjà 9 victoires en double dans un tournoi WTA, il s’agira de sa 14e finale. Ce sera la 5e pour Sabalenka qui en a remporté trois jusqu’ici, toutes avec Elise Mertens.