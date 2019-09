Pas de panique si vous recevez un SMS BE-Alert jeudi, à Tournai

Jeudi, un grand test national sera organisé par le centre de crise pour l’envoi de SMS BE-Alert, notamment à Tournai. Même ceux et celles qui ne se seraient pas inscrits au préalable sur la plateforme devraient le recevoir dans une zone déterminée.

BE-Alert est un système d’alerte qui permet aux autorités de diffuser un message à la population en situation d’urgence. Quand on parle d’autorités, il peut s’agir du ministre de l’Intérieur, d’un gouverneur de province ou d’un bourgmestre qui peut, s’il l’estime nécessaire, alerter la population via un appel vocal, un SMS ou un mail. La capacité du système est telle qu’il est capable de délivrer pas moins de 100 SMS par seconde, 600 appels téléphoniques simultanés et/ou 10 000 mails par seconde. Il est recommandé de s’inscrire sur la plateforme si l’on souhaite être prévenu en cas d’alerte (https : be-alert.be). Dans certaines circonstances, comme on le lira plus loin, il est également possible d’être alerté sans pour autant être inscrit. Un test national est prévu le jeudi 3 octobre prochain.

Parmi les 170 communes participantes, 6 ont été retenues pour exécuter l’envoi d’une Alert SMS, dont Tournai. Ce canal spécifique de l’outil Be-Alert permet, en cas de situation d’urgence, d’envoyer une alerte par sms dans une zone donnée sans pour autant que les citoyens se soient préalablement inscrits à la plateforme évoquée plus haut. En clair quiconque passe dans la zone concernée au moment de l’alerte sera prévenu (s’il possède sur lui un GSM ou un smartphone allumé, bien entendu).

Pour le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois: «Ce test grandeur nature offre la possibilité de sensibiliser la population à cet outil qui permet d’être informé directement en cas de situation d’urgence telle qu’un grave incendie, de fortes inondations, une attaque terroriste, etc. Nous pouvons envoyer des recommandations très précises par rapport à un confinement ou une évacuation par exemple.

Par ailleurs, par ce test, la commune peut s’entraîner à utiliser le programme et être prête le jour où une crise réelle a lieu».

Mais, si vous recevez ce type de message ce jeudi, pas de panique… Toutefois, comme il est rappelé sur le site de Be-Alert:

«En situation d’urgence, veillez à toujours suivre les recommandations des autorités: mise à l’abri, évacuation, prise de comprimés d’iode en cas d’incident nucléaire».

Pour en savoir plus sur ce qu’il convient de faire avant, pendant et après une situation d’urgence, consultez le site web www.info-risques.be