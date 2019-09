Brexit: toujours un «fossé important» entre Londres et Bruxelles

C’est ce qu’a affirmé ce vendredi Simon Coveney, le ministre irlandais des Affaires étrangères.

Il existe toujours un «fossé important» entre Londres et Bruxelles qui tentent de trouver un compromis sur le Brexit, a affirmé vendredi le ministre irlandais des Affaires étrangères Simon Coveney à l’occasion d’une rencontre avec Michel Barnier à Bruxelles.

Ce dernier, négociateur en chef de l’UE, a reçu l’Irlandais en fin de matinée avant d’accueillir dans la foulée le ministre du Brexit Stephen Barclay, à un mois de la date prévue du départ du Royaume-Uni le 31 octobre.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson souhaite conclure un accord de divorce à temps pour le sommet européen du 17 octobre.

«Il y a toujours un fossé important entre les deux parties», a toutefois déclaré le chef de la diplomatie irlandaise après son entrevue avec M. Barnier. «Et jusqu’à ce qu’il y ait une proposition écrite sérieuse qui puisse être la base pour une négociation, alors le fossé, qui est large pour le moment, va perdurer.»

Tensions toujours plus présentes au Royaume-Uni

Alors que les tensions sont à leur comble au Royaume-Uni entre Boris Johnson et le parlement britannique, Londres tente toujours de convaincre les Européens de modifier le compromis trouvé sous l’impulsion de Theresa May mais rejeté trois fois par les députés.

Michel Barnier a rappelé sur Twitter la position de l’UE avant sa rencontre avec M. Barclay. «Nous avons besoin d’une solution juridiquement opérationnelle dans l’accord de retrait pour régler le problème créé par le Brexit sur l’île d’Irlande.»

Good to catch up today with @simoncoveney @IrelandRepBru and team. We need a legally operative solution in the WA to address the problems created by #Brexit on island of Ireland. EU27 firmly united. We must avoid hard border, protect the GFA, all-island economy & integrity of SM. pic.twitter.com/fLgwsOdB8R