Verstappen devant Leclerc lors de la deuxième séance d’essais libres en Russie

Valterri Bottas (Mercedes) a complété le tiercé de tête devant son équipier Lewis Hamilton et l’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari).

Max Verstappen a dominé la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Russie, 16e des 21 rendez-vous de la saison en Formule 1, vendredi sur l’autodrome de Sotchi. Le pilote néerlandais de l’écurie Red Bull a signé le temps de 1:33.162 au terme des 5,848 kilomètres du tracé, devançant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari/1:33.497) et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes/1:33.808).

Le Britannique Lewis Hamilton, champion du monde et leader actuel, a réalisé le 4e chrono de la journée en 1:33.960. L’Allemand Sebastian Vettel (1:35.005), vainqueur à Singapour au volant de sa Ferrari, a lui été crédité du 5e temps en 1:34.201.

