Sur une base annuelle, l’ONEM remarque également une baisse du chômage complet des jeunes de moins de 25 ans;

La Belgique comptait en août 333.200 chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi ayant perçu une allocation, contre 321.496 en juillet, selon les statistiques de l’ONEM publiées vendredi. Sur un an, le nombre d’allocataires a néanmoins baissé de 2,8%.

En août, le nombre de chômeurs complets sur une base annuelle a diminué de 3,6% en Région flamande (-5.009 unités) et de 2,8% en Région wallonne (-3.918 unités). En Région de Bruxelles-Capitale, la diminution se limite à 0,8% (-497 unités). Le mois dernier, on dénombrait 132.274 chômeurs complets en Région flamande, 135.647 en Région wallonne et 65.279 en Région de Bruxelles-Capitale.

Toujours sur base annuelle, le chômage complet des jeunes (moins de 25 ans) a diminué de 3,2% (-794 unités), celui des 25 à 49 ans de 3,9% (-7.732 unités) et celui des 50 à 59 ans de 9,9% (-8.510 unités). Par contre, le nombre de chômeurs de 60 à 65 ans a progressé de 21,6% (+7.612 unités).

Les chiffres provisoires du mois d’août font également état de 434 chômeurs pour lesquels le droit aux allocations d’insertion a expiré.