Mons & Centre: un bouillon d’activités pour un week-end de feu

Un site minier en feu, une concentration de soupières, un buffet flamand… Notre sélection d’activités du week-end en cœur du Hainaut.

Soupe en folie à Mons

- Prêts à plonger les lèvres dans une grosse tambouille? Ce samedi, la septième édition de la Fête de la soupe vous attend à Mons pour une concentration de louches et grosses marmites: Soupe Me Baby. L’événement est un concours symbolique et festif autour de la soupe.

Né à Flénu, le concours a déménagé il y a quelques années dans les murs de la Maison Folie de Mons. Il invite les participants à concocter la meilleure préparation et deux jurys (adulte et jeunesse) désignent chaque année un gagnant. Le public est quant à lui invité à goûter les différentes soupes.

Outre le concours de soupe, l’événement propose des activités culturelles et artistiques. Et tout cela est gratuit. Aucun risque de ruine à faire le trop-plein de soupe.

Horaire et lieu: le samedi 28 septembre 2019 à partir de 14 h 30 à la Maison Folie de Mons, Rue des Arbalestriers, 8 à 7000 Mons.

Bois-Du-Luc en feu

- Ce samedi, le feu et la musique classique se marient au cœur du site de Bois-du-Luc. Le village minier le mieux préservé au monde, toujours habité, se parera de sculptures enflammées autour desquelles évolueront danseurs, acrobates et circassiens maniant torches et structures de feu.

LIRE | Vulcano enflammera Bois-Du-Luc pour les 150 ans de La Louvière

Vulcano, la Symphonie du feu proposera cinq spectacles sur cinq scènes, sur le thème de la mythologie antique. Les artisans du feu proposeront des performances sur fond des grands standards de la musique classique et sur lesquelles évoluera le contre-ténor belge Dominique Corbier. Ce dernier improvisera quelques vocalises lors d’un tableau final qui réunira toutes les compagnies participantes. Un spectacle unique, à ne pas manquer ce samedi.

Infos: cestcentral.be

115e salon du Bon Vouloir

À Mons, le Salon du Bon Vouloir est une institution de plus d’un siècle. La première édition, en 1895, réunissait douze artistes de 18 à 27 ans et s’affirmait d’emblée comme un cercle jeune, ouvert à toutes les tendances novatrices et à toutes les techniques artistiques.

En 2019, il continue sur cette lancée et cherche à valoriser l’art vivant, des artistes de tous horizons qui mettent ainsi à l’honneur la création artistique moderne et contemporaine.

Cette 115e édition, qui se déroule aux Anciens Abattoirs jusqu’au 20 octobre, est une nouvelle occasion de découvrir la vitalité et la diversité de la création plastique dans la région de Mons, tout en s’inscrivant dans la tradition d’ouverture prônée par le Bon Vouloir depuis son origine.

Lieu: Rue de la Trouille, 17/02, Mons. www.abattoirs.mons.be.

Lagaffe dans tous ses états

- Le personnage de Gaston Lagaffe, créé par Franquin, ne cesse d’inspirer plus de soixante ans après ses premiers méfaits. L’exposition Gaston dans tous ses états prend ses quartiers à la salle Jacques Galant à Jurbise.

À découvrir: différents dessins réalisés par une pléiade de dessinateurs de bandes dessinées, en hommage à Gaston Lagaffe. Également à voir: tout ce que Gaston a pu inspirer en termes de figurines, de produits dérivés, de publicité…

Pour lancer l’exposition, une séance de dédicaces aura lieu ce dimanche 29 septembre de 14 h à 18 h en présence d’Alain Poncelet, Malik, Carpentier, Christophe Simon, Leonardo Palmisano, Ingrid De Vuyst…

Infos: Salle Jacques Galant, rue du Moustier 8, Jurbise. Du 28 septembre au 6 octobre.

Les facettes d’Achille

- Nous sommes en mai 1968. Chavée, au bistrot, se réjouit des événements qui lui en rappellent d’autres, inoubliables, de son existence. Puis vient l’année 1969 où l’annonce de la maladie de Parkinson qui frappe Franco l’amène à se remémorer la guerre d’Espagne et à se questionner sur la justesse de ses choix politiques. Jusqu’au bout, il pensera fêter la mort du dictateur mais c’est lui que le cancer du poumon vaincra le 12 décembre 1969.

Ces deux événements sont l’argument de départ pour la pièce de Jean-Claude Derudder, les Talents d’Achille, qui explore la figure du poète Achille Chavée dont La Louvière célèbre les cinquante ans de sa disparition.

LIRE | La Louvière rend hommage à Achille Chavée, poète libertaire

Selon le metteur en scène, on parle beaucoup de Chavée, souvent à tort et à travers, mais on le lit trop peu. Mais comment parler de cet homme qui fut avocat, partisan de l’autonomie wallonne, créateur de groupes d’artistes, écrivain, défenseur de l’Espagne républicaine, anticlérical et anticonformiste, marxiste et surréaliste actif, et mort dans l’indifférence générale, dont la mémoire est aujourd’hui entretenue par quelques lecteurs enthousiastes et fidèles?

La réponse est simple: en faisant entendre ses mots. Jean-Claude Derudder est parti à la pêche aux témoignages et, avec l’aide de deux musiciens, propose un portrait d’homme s’écartant sans doute de la vérité dite scientifique mais s’approchant, peut-être, du personnage littéraire et romanesque qu’il était.

Un personnage complexe, que l’on connaît pour avoir écrit «Je suis le vieux peau-rouge qui ne marchera jamais dans une file indienne», mais qui a aussi dit: «Il ne faut pas toujours tourner la page, il faut parfois la déchirer».

Les Talents d’Achille, les 27, 28 et 29 septembre au Palace à La Louvière. cestcentral.be.

Salami, fromage et flamand à Soignies

Les «soirées savoureuses» à Soignies, ce sont des soirées où un concert succède à une dégustation de vins, avant qu’un buffet charcuterie et fromage ne ponctue le tout.

Ce samedi, entre le vin et le fromage, c’est de folk flamand qu’il est proposé de s’abreuver. Le centre culturel sonégien fait venir A la Rum dans son espace Victor Jara.

Il s’agit d’une réminiscence du groupe flamand Rum, fondé en 1969. C’est sans doute un des groupes les plus importants du renouveau des folklores européens des années 60-70. Le groupe n’a jamais été populaire en Wallonie, à cause de paroles en néerlandais. Pourtant, ce groupe a plus de chance de nous aider à accéder à la beauté de chansons dans cette langue que, au hasard, K3.

C’est aussi un groupe qui a réussi des métissages particulièrement beaux entre des cultures, présentes en Belgique, qu’on croit à tort trop différentes pour pouvoir se comprendre. Enfin, Rum est un des seuls groupes folk à n’avoir jamais cédé à la tentation de l’électrique. Cinquante ans plus tard, les pères fondateurs du folk flamand sont de retour pour un voyage vers leurs origines, mais aussi dans le présent, avec de nouvelles compositions.

Infos: samedi 28 septembre à 17 h 30 à l’Espace culturel Victor Jara – Place Van Zeeland, 31 – 7060 Soignies.