Le créateur du «Labradoodle» regrette son choix: «J’ai créé un monstre de Frankenstein»

La race, qui n'est pas reconnue par les associations cynologiques importantes, est un croisement entre le Labrador Retriever et le Caniche royal.

Wally Conron a inventé, si l’on peut dire, le «Labradoodle» en 1989. Un croisement de races que l’homme regrette amèrement aujourd’hui.

Fin des années 80, l’éleveur de chiens rencontre un couple hawaïen qui recherche un animal qui puisse convenir à la fois comme chien guide, pour madame qui a perdu la vue, tout en étant peu allergisant, car monsieur est très sensible aux poils, rapporte le média américain ABC.

Après plusieurs tentatives, durant trois années, pour trouver un chien qui puisse convenir, l’éleveur part sur une nouvelle idée: un nouveau croisement. Les Labradors font d’excellents chiens guides et Wally Conron sait également que le poil du Caniche pourrait convenir.

Son patron possède justement un Caniche royal et Wally fait se rencontrer ce dernier et un Labrador. Trois petits chiots naissent en 1989, en bonne santé, ne reste qu'à savoir s'ils peuvent devenir de bons chiens guides. L'un des chiots sera entraîné pour cela et les deux autres resteront avec Wally.

Il tentera de leur trouver un foyer pendant six mois, sans succès, avant de finalement contacter un centre de dressage pour chien guide. «Je leur ai dit de contacter les médias et de leur dire qu’on avait une race spéciale, le Labradoodle, qui est hypoallergique».

Rapidement, la demande explose. Et Wally réalise son erreur. Lui ne cherchait qu’à élever des chiens en bonne santé, capable de répondre à une demande très spécifique. Mais d’autres seront plus attirés par l’appât du gain. La popularité du Labradoodle mène à des excès.

«J’ai ouvert la boîte de Pandore et libéré un monstre de Frankenstein», explique Wally Conron. «La plupart des Labradoodles sont fous ou bien ont des problèmes héréditaires. Certains sont magnifiques, mais ils sont rares».

Trente ans après son invention, l’homme reste hanté par cette pensée. Même si les problèmes de santé chez les chiens ne sont pas exclusifs aux nouvelles races et aux croisements.