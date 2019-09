VIDEO | Quand le député-bourgmestre Daniel Senesael joue une sorcière

Que le député-bourgmestre d’Estaimpuis aime se mettre en scène, personne ne l’ignore. Il le démontre une fois encore dans ce clip de promotion pour la seconde édition de la grande fête médiévale organisée à Saint-Léger, ce prochain week-end.

Le but de la première édition de la fête médiévale de Saint-Léger organisée l’an dernier était de mettre l’accent sur la re-création d’un chemin templier entre Valenciennes et Estaimpuis, dont la réalisation devrait être terminée pour l’été 2020. Face au succès rencontré - 5000 visiteurs environ se sont déplacés en 2018 - les organisateurs ont décidé de remettre le couvert ces samedi 28 et dimanche 29 septembre.

La fête aura pour thème: «Inquisition et Mystères», lequel a manifestement inspiré le député-bourgmestre d’Estaimpuis qui n’hésite pas à jouer le rôle d’une sorcière dans un clip de promotion de l’événement diffusé sur les réseaux sociaux. Daniel Senesael aime se mettre en scène, il le démontre également chaque année en participant au désormais célèbre «Karaoké des personnalités de Tournai» mis en scène par l’une de ses voisines à la Chambre, la nouvelle députée tournaisienne Ludivine Dedonder.

Vous retrouverez le programme complet des médiévales de Saint-Léger en cliquant ici.