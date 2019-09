Taverne au pub, la Premier League par la petite lucarne: Leicester apprend à vivre entre ciel et terre

Bruno Taverne, M. Foot anglais de VOOSport, nous livre son regard sur la Premier League.

Il était une fois…

Leicester champion d’Angleterre!

Ce miracle date de mai 2016. Oui, les Foxes ont tenu jusqu’au bout. Claudio Ranieri et ses joueurs écrivent à cet instant-là, un des chapitres les plus extraordinaires de l’histoire de la Premier League.

Le football mondial tend l’oreille également car les performances affichées par certains joueurs dépassent l’entendement. Jamie Vardy entre dans la légende des buteurs anglais en marquant lors de onze rencontres consécutives. Kanté passe d’une banlieue au centre d’un jeu d’exception. Il finira champion du Monde quasiment dans la foulée.

Marhez, arrivé de D2, devient le premier joueur africain à recevoir le titre de meilleur joueur de Premier League.

Pour tous, c’est l’état de grâce.

Même Kasper Schmeichel se fait un prénom malgré un papa de légende.

Ranieri n’a pas de titre à son palmarès? Qu’importe, il vient de remporter l’un des plus prestigieux et ne sera plus jamais traité de looser par certains collègues. Il devient l’homme qui gère des milliards.

Enfin presque car à la tête de ce nouvel empire se dresse un propriétaire au nom imprononcable mais à la bonne fortune estimée à plus de 3 milliards de dollars. Bouddhiste, il n’hésite pas à solliciter des moines thaïlandais pour qu’ils prient pour son club.

Garder la tête dans les nuages pour rester au plus près de la lumière du soleil.

Il y fait tellement beau et ce tour d’honneur avec la planète ronde ne devrait jamais connaître de fin.

Certains s’y sont brulés les ailes, Leicester aussi.

Pas de ciel sans nuages ni de terre sans feu.

Ils sont peu nombreux à redescendre vraiment sur terre la saison suivante.

Les uns sont partis profiter d’une plus value exceptionnelle, d’autres ne se réveilleront plus jamais de cette gloire éphémère. Les joueurs encore au club se cherchent, quant à eux, un avenir.

Tout gagner vous oblige à vous réinventer!

Ranieri n’y parviendra pas et sera rapidement remplacé. Pour certains joueurs il existe le banc, pour un manager c’est la mise au ban.

Fin octobre 2018, cette histoire de légende et de quête du Graal prend une tournure dramatique.

Le ciel et la terre se confondent l’espace de quelques secondes et un feu volcanique embrase l’hélicoptère présidentiel. Ce tragique accident survient à quelques mètres à peine du territoire de l’exploit, le King Power Stadium.

Mais quand tout semble fini tout recommence, nous dit la vie. C’est la roue des saisons.

Cela vaut pour Leicester aussi.

Aujourd’hui l’équipe occupe la 3e place au général. Cette fois, elle ne jouera peut-être pas pour le titre mais pour revivre un rêve. Redéployer ses ailes vers le Soleil tout en gardant les crampons sur terre.

S’élever sans perdre ses racines.

Tout est possible car nous sommes à Leicester.

Deux Belges participent à cette nouvelle chevauchée fantastique.

Une question essentielle pour Tielemans et Praet: Leicester va t-il tenir jusqu’au bout?