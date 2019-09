VIDÉO | Coupe de Belgique: les Rebecquois hystériques lorsqu’ils ont appris qu’ils allaient jouer contre le Standard

Après avoir battu le Cercle de Bruges, Rebecq jouera les 1/8e de finale au Standard de Liège, à Sclessin. Incroyable!

Ce jeudi, ils attendaient tous avec impatience le tirage au sort, très tardif, de la Coupe de Belgique. Finalement, après quelques minutes de stress, c’est le Standard de Liège que les Rebecquois ont tiré.

Une excellente nouvelle, nous confie Mathieu Herbecq, le capitaine rebecquois. «Pourtant, on avait peur de porter la poisse et de tirer encore une petite équipe. Mais là, le Standard, c’est beau! Même si ma préférence allait à Anderlecht, on a bien fêté ça. On aura fait une belle campagne, quoiqu’il arrive. Le Cercle au Jan Breydel et maintenant le Standard à Sclessin. Il faudra quand même s’enlever ça de la tête, parce qu’on a d’abord un match contre Verlaine à bien négocier en championnat.»

Après avoir fêté le résultat du tirage à la buvette, les Rebecquois sont partis vers Waterloo pour arroser ça.