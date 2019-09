Incendie dans une habitation de Pecq: pas de blessés

Un incendie de maison s’est déclaré jeudi soir à Pecq, près de Tournai. Deux corps de pompiers sont intervenus. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi soir, vers 19h20, qu’un incendie s’était déclaré dans une maison de rangée implantée au n°50 de la rue de Tournai à Pecq. Venant des casernes de Tournai et d’Estaimpuis, deux autopompes, un camion-échelle, deux citernes, une ambulance et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.

«Il s’agit d’une maison unifamiliale. À notre arrivée sur place, tout le rez-de-chaussée de la maison était enfumé. Il n’y avait personne à l’intérieur du bâtiment. Le feu avait pris dans la cave et s’était propagé au garage de l’habitation. Les deux maisons attenantes ont été protégées et n’ont pas subi de dégâts majeurs. L’habitation où l’incendie s’est déclaré a été enfumée mais est toujours habitable. On ne déplore aucun blessé ni intoxiqué. On ignore pour le moment les causes de l’incendie», expliquait vers 20h30 le capitaine Issam Joudard qui a dirigé l’intervention.

Pendant cette intervention, la chaussée Tournai-Pecq-Courtrai a été fermée à la circulation, dans les deux sens, à hauteur de Pecq.