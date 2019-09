TC Charleroi - Deux ans de prison ferme et une peine de travail pour une tentative de meurtre

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné jeudi S.C. à deux ans de prison ferme pour une tentative de meurtre commis sur H.E. le 12 mai 2018 sur le parking du magasin Intermarché à Gilly (Charleroi). Son frère, A.C., également poursuivi, a été acquitté au bénéfice du doute de la tentative de meurtre et obtient une peine de travail de 75 heures pour la détention du couteau utilisé lors de la bagarre. Le ministère public avait requis au minimum 18 mois de prison à l'encontre des deux prévenus.

Le 12 mai 2018, la victime, qui se trouve à l'intérieur d'un snack, est conviée à l'extérieur de l'établissement par S.C. pour discuter.

Alors que les deux hommes se trouvent sur un parking, une bagarre éclate. Le frère de S.C. armé d'un couteau, participe également à la rixe. H.E. est victime de plusieurs coups de couteau aux fesses et au dos. Ce dernier se trouvait sous écoute dans le cadre d'un autre dossier, lorsque la police interceptait les confidences de la victime. H.E. désigne A.C. comme l'auteur de coups de couteau. La chemise de S.C. retrouvée sur le lieu de la bagarre, contient un mélange de l'ADN de S.C. et du sang de la victime. Les deux prévenus nient les faits, contestant avoir été présent lors de la bagarre.

Me Mariana Boutuil, avocate de la partie civile, soulignait la gravité des faits en détaillant les blessures subies par son client. "Ils disent ne pas avoir été présents sur les lieux mais mon client présente quand même une cicatrice de 37 cm dans le dos."

La substitute Julie Coduys avait requis une peine de minimum 18 mois de prison. Selon le ministère public, S.C. se trouvait bien sur le territoire belge au moment des faits. "Sa femme a accouché en février dernier. Si l'on calcule bien, cela voudrait dire que la conception de l'enfant tomberait en mai 2018, soit au moment des faits. La chemise retrouvée sur les lieux ne laisse pas de doute possible." La substitute retenait également la préméditation. "La victime est tombée dans un piège et on a été le chercher à l'intérieur du snack."

Me Fabian Lauvaux et Me Ricardo Bruno ont plaidé l'acquittement. Durant sa plaidoirie, Me Lauvaux accablait la victime. "On va croire la victime sur base d'une écoute téléphonique. Mais lorsqu'on analyse ses déclarations, il se contredit à de nombreuses reprises." Selon Me Lauvaux, un doute existait au vu des contradictions présentes dans le dossier.