Le gouvernement fédéral examinera l’opportunité de réclamer le remboursement du soutien à Elicio, filiale de Nethys

Le gouvernement fédéral examinera l’opportunité de réclamer auprès de l’opérateur éolien Elicio le soutien à l’investissement accordé en son temps à Electrawinds, la société ostendaise faillie, présidée un temps par Johan Vande Lanotte (sp.a), puis rachetée par Tecteo (devenue Publifin puis Enodia).

Nethys a pour projet de céder, pour un euro symbolique, moyennant le remboursement des dettes, la société Elicio, à Ardentia, une entité crée par l’homme d’affaires liégeois Jean-François Fornieri.

Le gouvernement flamand a engagé, pour non-respect des conditions, une procédure judiciaire pour obtenir le remboursement du soutien à Electrawinds. Le fédéral y est également actif, à travers la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI), pour 32,5 millions d’euros, et Belfius, pour 12 millions d’euros.

«Je vais examiner si le gouvernement belge – vous savez qu’à cet égard je ne suis pas le seul compétent – doit engager la même démarche que le gouvernement flamand. Je vais étudier le dossier», a indiqué jeudi à la Chambre le ministre de la Justice Koen Geens interrogé par le député Jean-Marie Dedecker.

Le ministre de la Justice a par ailleurs été interrogé sur le même dossier Nethys par le chef de groupe PTB Raoul Hedebouw qui le pressait d’user de son droit d’injonction positive afin d’empêcher que l’administrateur délégué de la société Stéphane Moreau puisse bénéficier d’une transaction pénale élargie dans trois affaires judiciaires le concernant, ainsi que d’autres mandataires. «Vous devez savoir que l’injonction vise uniquement à obliger le parquet à poursuivre, ce qu’il a fait en l’occurrence. Tel est précisément le but de la transaction pénale élargie: pouvoir poursuivre, et même après une telle enquête, pouvoir encore transiger», a répondu M. Geens. «Une fois que le parquet a rendu sa décision, c’est lui qui décide. L’autonomie du parquet, également par rapport à la transaction pénale, est totale et figée par la Constitution. Le parquet est indépendant, c’est lui qui décide s’il y aura règlement amiable, transaction pénale ou demande de peine plus lourde», a-t-il précisé.

Raoul Hedebouw ne s’est pas satisfait de cette réponse, estimant que le ministre de la Justice pouvait intervenir. Il a cité des précédents tels que l’affaire Nihoul ou le génocide rwandais.