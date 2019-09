Assassinat d’Alfred Gadenne: suivez en direct le débat sur la peine de Nathan Duponcheel

Reconnu coupable de l’assassinat d’Alfred Gadenne jeudi, Nathan Duponcheel sera fixé sur son sort aujourd’hui. Il risque une peine de prison à perpétuité.

Après une délibération assez rapide ce jeudi, le jury a décidé de répondre «oui» aux trois questions de culpabilité concernant Nathan Duponcheel. Le jeune Mouscronnois est donc reconnu coupable d’avoir assassiné le bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne, le 11 septembre 2017 dans le cimetière de Luingne. Il est également coupable d’avoir transporté un couteau le 7 mars 2018 dans le but de menacer ou d’en faire usage contre un couple d’(anciens) amis, à Luingne.

Ce vendredi, le procès entre donc dans sa dernière phase, le débat sur la peine. Actuellement, l’accusé risque purement et simplement la réclusion à perpétuité. Toutefois, cette peine pourrait être baissée si des circonstances atténuantes lui sont trouvées. En matinée, l’avocat général, Mme Ingrid Godart, et l’avocat de la défense, Me Rivière, prendront la parole. Ensuite, le jury partira pour une nouvelle délibération.

Cette dernière journée du procès est à vivre en direct ici:

Nathan Duponcheel reconnu coupable de l’assassinat d’Alfred Gadenne