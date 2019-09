L’Américain Simmons succède à Remco Evenepoel au palmarès des Mondiaux juniors

Quinn Simmons est devenu champion du monde juniors de cyclisme sur route après avoir enlevé la course en ligne qui reliait Richmond à Harrogate sur 148,1 km, jeudi en Angleterre.

L’Américain s’est imposé en solitaire alors que l’Italien Alessio Martinelli, repoussé à 56 secondes, a pris l’argent. Le triomphe américain a été total avec la médaille de bronze de Magnus Sheffield.

Simmons a entamé seul le dernier tour du circuit final avec un matelas de 36 secondes sur Martinelli. Quatrième de l’épreuve du chrono lundi, l’Américain de 18 ans a maintenu son rythme en tête de course pour s’adjuger la plus belle victoire de sa jeune carrière. Plus tôt cette saison, il a remporté le classement final du Keize der Juniores, du GP Rüebliland et du SPIE Internationale Juniorendriedaagse. Il avait entamé sa saison, la dernière dans cette catégorie d’âge, par un succès sur les routes de Gand-Wevelgem juniors.

Un groupe de quatre s’est disputé la médaille de bronze. Plus véloce que ses trois compagnons, l’Américain Sheffield est monté sur la troisième marche du podium. C’est déjà lui qui avait préparé le terrain à Simmons en début de course, imposant un rythme élevé en tête de peloton.

Milan Paulus a terminé 10e et meilleur Belge à 1:45 du vainqueur du jour. Ramses Debruyne a lui fini 20e (+2:25), Alex Vandenbulcke 43e (+16:24) et Jago Willems 58e (+16:49).

Simmons succède à Remco Evenepoel au palmarès des Mondiaux juniors. Le coureur belge avait enlevé les titres mondiaux du contre-la-montre et de la course en ligne chez les juniors l’an dernier à Innsbruck. Passé professionnel en début d’année, Evenepoel est devenu mercredi vice-champion du monde du contre-la-montre élite, derrière l’Australien Rohan Dennis. Il prendra encore part à la course en ligne élite messieurs dimanche.

Lundi, Antonio Tiberi est devenu champion du monde juniors du contre-la-montre, succédant aussi au palmarès à Remco Evenepoel, vainqueur l’an dernier. L’Italien de 18 ans a devancé le Néerlandais Enzo Leijnse de 8 secondes et l’Allemand Marco Brenner de 0:13.