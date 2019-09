La police attrape, en à peine deux heures, 19 personnes traversant un passage à niveau fermé… dont un chauffeur de bus scolaire

«Un bilan très inquiétant»: en à peine deux heures et en deux endroits, la police a interpellé dix-neuf personnes en train de traverser un passage à niveau fermé.

La police a interpellé ce jeudi matin 19 personnes en train de traverser un passage à niveau fermé, indique le gestionnaire du réseau, Infrabel, sur Twitter. Le tout en seulement deux heures et en deux endroits: à Basse-Wavre et Dilbeek.

Ces 19 personnes, parmi lesquelles figurait un chauffeur de bus scolaire, tentaient de franchir un passage à niveau alors que les barrières étaient baissées, le feu était rouge et la sonnerie retentissait. Infrabel évoque «un bilan très inquiétant».

Les personnes interpellées risquent une amende jusqu’à 300 euros et une peine de prison. «Ces personnes risquent aussi leur vie, et celles de leurs passagers», souligne surtout Infrabel. Depuis le début de l’année, six personnes sont déjà décédées dans ces circonstances et quatre autres ont été grièvement blessées.

Les services de police et Securail mènent actuellement des contrôles renforcés aux endroits critiques. L’opération doit encore durer une dizaine de jours. Au total, 89 contrôles auront été menés à travers le pays.