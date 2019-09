Une nouvelle résidence pour aveugles et malvoyants à Ghlin

La première pierre de la future résidence services pour déficients visuels a été posée mercredi chez les Amis des Aveugles et Malvoyants à Ghlin.

C’est un projet unique en Wallonie, d’un investissement de 6 millions d’euros, dont un tiers de subsides de la Région wallonne.

Le futur bâtiment comprendra un service résidentiel décrit comme innovant en Wallonie. Il sera spécialisé dans l’accueil et l’hébergement des personnes déficientes visuelles avec handicaps associés.

Cette infrastructure remplacera à terme un bâtiment actuel construit il y a 40 ans. Il garantira le confort de quelques dizaines de résidents, en allant plus loin que les normes imposées par l’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ). La destination de l’ancien bâtiment n’est pas encore précisée.

Le nouveau bâtiment sera notamment adapté au handicap visuel et aux autres pathologies associées. Il sera divisé en pavillons de six chambres chacun avec un salon commun et des aménagements spécifiques. Une zone pédagogique distincte sera composée de 10 salles d’activités, notamment un espace bien-être, un espace sensorimoteur, un espace manuel. La structure offrira par ailleurs plus de repères aux résidents et facilitera le travail des éducateurs.

Le chantier de la nouvelle structure devrait être terminé pour la fin de l’année 2020 ou début 2021.