Lhoist: les négociations sont bloquées

La 2e réunion entre direction du groupe Lhoist et syndicats dans le cadre de la loi Renault a débouché sur un blocage ce jeudi.

Ce jeudi, délégations syndicales et direction du groupe Lhoist se revoyaient pour la deuxième fois dans le cadre de la Loi Renault après l’annonce, le 12 septembre dernier, d’un important plan de transformation. Pour rappel, celui-ci prévoit la suppression de 117 emplois dont 64 sur l’ancien site Dumont-Wautier à Saint-Georges-sur-Meuse («Lhoist Hermalle») dont l’activité sera exclusivement orientée vers la cuisson de la dolomie.

En front commun, les représentants des travailleurs ont considéré que les négociations étaient désormais bloquées.

Pas d’expert autour de la table

La raison avancée? «Lors de notre première rencontre le 16 septembre où nous avions discuté des données techniques et de l’agenda des négociations, la direction s’était montrée ouverte à notre demande d’avoir à notre disposition un expert chargé de l’analyse du plan stratégique afin qu’on ait une vue d’ensemble, rappelle Michel Duby, permanent CNE. Or, ce jeudi, on a essuyé un refus clair et net. Pour la direction, la seule solution est le réviseur d’entreprise qui n’aura qu’une analyse du plan comptable. On estime dès lors que la direction a des choses à cacher et ne souhaite pas répondre à toutes nos questions visant à vérifier si le projet industriel présenté est raisonnable. Sans doute, craint-elle que l’on découvre les vraies raisons économiques qui expliquent la restructuration.»

Un certain flou entretenu autour des suppressions d’emploi renforcerait aussi la motivation des syndicats. «De réunion en réunion, on passe pour Lhoist Hermalle de 64 pertes d’emploi à 83 en incluant les intérimaires et à une centaine si on compte les sous-traitants. La confiance est rompue. Sauf changement d’attitude de la direction, la prochaine réunion fixée le 7 octobre n’aura pas lieu. Et la suite des négociations se déroulera plus que probablement en commission paritaire dans un bureau de conciliation.»

À lire dans L’Avenir Huy-Waremme de ce vendredi, sur tablette, smartphone ou PC