Pas simple de bien manger quand on est en kot. Pourtant, il ne faut pas beaucoup d’argent ni de temps ni de talents culinaires pour s’alimenter sainement. La preuve avec trois recettes très faciles à réaliser, saines et savoureuses qu’on vous conseille de faire en grande quantité et de congeler pour les jours où la flemme vous pousse vers le burger ou la pizza.