Marcinelle: deux personnes interpellées après une course-poursuite déclenchée à Loverval, deux suspects en fuite

Le véhicule, considéré comme suspect, a été pris en chasse sur la N5 à Loverval… Deux personnes ont été interpellées après une course-poursuite durant la nuit avec les forces de l’ordre à la cité Parc à Marcinelle (Charleroi).

Deux personnes ont été interpellées après une course-poursuite durant la nuit avec les forces de l’ordre à la cité Parc à Marcinelle (Charleroi), a indiqué ce jeudi le parquet de Charleroi. Deux autres personnes sont parvenues à prendre la fuite.

Le véhicule, considéré comme suspect, a été pris en chasse sur la N5 à Loverval. Malgré les injonctions des policiers, la voiture avec quatre personnes à son bord, n’a pas obtempéré.

La voiture a terminé sa course dans la cité Parc à Marcinelle après avoir percuté un véhicule de la police. Le conducteur et le passager avant du véhicule ont été interpellés, précise le parquet. Deux autres passagers ont réussi à prendre la fuite et sont toujours recherchés.

Une enquête a été ouverte.