VIDÉO | Antiquaires bruxellois, humour britannique: quand Jacques Chirac se confiait sur ses passions

Jacques Chirac est décédé ce jeudi à l’âge de 86 ans. Pour lui rendre hommage, la Sonuma nous propose une archive datant d’un de ses passages en Belgique où l’ancien président français nous parle de ses passions.

Dans un portrait réalisé en mars 1977 par la radiotélévision belge, Raoul Goulard s’était intéressé aux passions de Jacques Chirac, alors qu’il était en pleine campagne pour conquérir la mairie de Paris.

Très mystérieux par rapport à sa famille, Jacques Chirac ne tenait pas à déballer sa vie privée sur la voie publique. «Je ne suis pas le seul qui estime qu’on ne doit pas utiliser sa femme ou ses enfants comme des articles de promotion. En revanche, ma femme m’aide beaucoup. Et depuis que je suis candidat à Paris, elle fait la campagne avec moi. Elle ne le fait pas obligatoirement devant les caméras de télévision mais elle le fait de manière très active, jour après jour, pour aider les différentes listes de l’arrondissement. Quant à mes filles, elles ne sont pas engagées politiquement. Elles soutiennent mon action et sont en complet accord avec moi mais je ne vois pas pourquoi j’irais les propulser sur le devant de la scène.»

À Bruxelles, vous avez la chance d’avoir probablement parmi les meilleurs antiquaires d’Europe, voire du monde!

L’homme d’État français évoquait ensuite ses goûts. S’il avouait ne pas avoir une très bonne oreille pour la musique, Jacques Chirac était passionné par les arts plastiques, et plus particulièrement par les meubles d’antiquaires. «J’adore la peinture, la sculpture, les meubles, etc. Lorsque j’ai quelques instants, je me promène chez les antiquaires. Je connais pratiquement tous les antiquaires de Bruxelles et nombre d’entre-eux me connaissent aussi. Vous avez la chance dans cette ville d’avoir probablement parmi les meilleurs antiquaires d’Europe, voire du monde, et j’avais un très grand plaisir à aller les voir.»

Quand on lui demande s’il est sensible à l’humour, Chirac répondait par l’affirmative, tout en estimant que ce n’était pas à lui d’apprécier s’il avait de l’humour ou pas. «J’aime beaucoup l’humour britannique. Je trouve qu’il est plein de charme et que c’est un élément de décrispation dont on a besoin en permanence dans la société contemporaine.»

Un solide appétit, c’était le secret de Jacques Chirac pour trouver l’énergie d’arriver au pouvoir et de résister aux attaques en période de campagne. «Je ne suis pas un grand dormeur mais je suis un grand mangeur.»