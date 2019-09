Un défi «Viva for Live» pour l’école de cirque de Tournai, Mômes Circus

Mi-décembre, l’école de cirque de Tournai, Mômes Circus proposera trois spectacles, trois fois par jour durant une semaine pour un défi «Viva for Live». Les écoles sont invitées à participer massivement, c’est pourquoi l’appel est lancé dès maintenant…

Mômes Circus a programmé trois spectacles qui seront présentés trois fois par jour dans la salle la Fenêtre, à Tournai, entre le 16 et le 20 décembre prochain dans le cadre d’une opération baptisée «la semaine du merveilleux et du fantastique» axée sur les arts du cirque. Elle s’adressera prioritairement à un public scolaire. Si l’on vous en parle déjà maintenant, c’est parce qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un défi «Viva for Live» dont le célèbre cube sera sur la grand-place de Tournai du 17 au 23 décembre. Le but étant d’inciter un maximum d’écoles à y participer, bien évidemment.

Trois artistes se succéderont sur les planches pour la circonstance: la conteuse Marie-­-France Broquet exercera ses talents de conteuse. Com. Marie­‐France Briquet avec un conte de Noël, cela va de soi…, Xavier Sourdaud qui nous démontrera à travers son spectacle «la magie du père Noël», que ce dernier a plus d’un tour dans sa hotte et Lucie Jacquemart avec ses bulles (de savon) géantes et magiques.

Les bénéfices récoltés lors de ces 45 représentations, après paiement des artistes et des techniciens, seront Lucie Jacquemart emmènera le public dans ses bulles géantes… Com. déposés au Cube le samedi 21 décembre en matinée, par des jeunes de Mômes Circus et une représentation des écoles s’engageant dans le projet. Les ados de Mômes Circus animeront, également durant cette période, la Grand Place de Tournai.

0476/25 46 96 ou par mail: momescircus@gmail.com