Liège devrait jouer sans ses quatre étrangers jusqu’à la mi-octobre

Le club mosan a abandonné l’idée d’engager ses trois joueurs américains et son joueur serbe via une société d’interim. Liège, qui se déplace ce vendredi au Brussels dans le cadre de la 3e journée de championnat, y jouera à nouveau uniquement avec ses éléments belges.

Liège n’alignera toujours pas au Brussels ce vendredi soir ses quatre joueurs étrangers. Un moment évoquée, la piste de les engager via une société d’interim a été abandonnée. Il semble même de plus en plus probable que ces joueurs ne seront pas alignés jusqu’à la mi-octobre, soit la période à laquelle doit prendre fin la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ). Au total, ils devraient rater 4 journées de championnat ainsi que le double affrontement en 1/8 de finale de la Coupe de Belgique contre Louvain.