Du lourd (et du gratuit): Angèle et ses invités, dont Roméo Elvis, sur la Grand-Place... pleine à craquer d’office

C’est Angèle et ses invités qui régalent, ce vendredi, sur la Grand-Place. Et cela s’annonce noir de monde! ÉdA – Florent Marot

C’est un concert gratuit qui promet d’attirer la foule sur la Grand-Place: Angèle et ses invités. Ce vendredi soir à 20h30. Il n’y en aura plus que probablement pas pour tout le monde, des places…

L’affiche promet d’attirer la grande foule ce vendredi soir à Bruxelles, sur la Grand-Place… Car c’est Angèle et ses invités – dont Roméo Elvis forcément – qui régalent, dans le cadre de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et c’est «100% gratuit». Pour ceux qui parviendront à se frayer un passage jusqu’à la scène à tout le moins. Il n’y en aura plus que probablement pas pour tout le monde malheureusement, vu la cote de popularité dont jouit Angèle, sans compter celle de ses convives, à commencer par son frangin…

- Seul(e)s 6.000 veinard(e)s, selon la capacité maximale estimée par la police, auront le sésame.

On prévient déjà tous les amateurs et on ne doute pas qu’ils seront des milliers et des milliers à se presser, au sens propre comme au figuré… «Cette année particulièrement, la Ville de Bruxelles et les organisateurs prévoient une grande affluence. Comme lors de tous les événements ayant lieu sur la Grand-Place, les forces de l’ordre pourraient être amenées à en fermer l’entrée au public si sa capacité maximale devait être atteinte.»

À titre indicatif, Angèle avait attiré, fin août, une affluence record aux Solidarités, à la Citadelle de Namur. Avec près de 30 000 personnes, l’esplanade était à la limite de la saturation.

Ceux qui se verront refuser l’accès pourront se rabattre sur l’écran géant de la place De Brouckère, ou sur le petit écran (sur la Une).

Une zone sera réservée aux personnes à mobilité réduite (voir le plan ci-dessous).