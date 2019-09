Décès de Jacques Chirac: les réactions

Dès l’annonce du décès de Jacques Chirac, ce jeudi, à l’âge de 86 ans, de nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre hommage, en France et à l’étranger.

EN FRANCE

«Un combattant» qui «avait su établir un lien personnel avec les Français» (François Hollande)

L’ancien président socialiste François Hollande a salué jeudi en Jacques Chirac un «combattant», un «humaniste» et un «homme de culture» qui «avait su établir un lien personnel avec les Français».

«Jacques Chirac avait su établir un lien personnel avec les Français», écrit M. Hollande dans un communiqué d’hommage à son prédécesseur, ajoutant: «Il aimait les gens, qui lui rendaient en affection ce qu’il leur avait offert en sympathie». Jacques Chirac était un «combattant», qui «pouvait être tranchant», selon François Hollande, qui dit avoir été «témoin, dans la relation» qu’il avait «pu établir avec lui ces dernières années sur (leurs) terres corréziennes», de sa «sollicitude».

«La famille gaulliste perd un de ses inspirateurs» (Christian Jacob)

Le chef de file des députés LR Christian Jacob a affirmé jeudi à l’AFP après le décès de l’ancien président de la République Jacques Chirac que la famille gaulliste perdait «un de ses inspirateurs».

«La France et les Français perdent leur président. La famille gaulliste perd un de ses inspirateurs. Ma peine immense est à la hauteur du respect, de l’admiration et de l’affection que je lui portais depuis toujours», a déclaré M. Jacob.

Il «aimait la France mieux que d’autres depuis» (Jean-Luc Mélenchon)

Jacques Chirac «aimait la France mieux que d’autres depuis» et les Français peuvent lui en être «reconnaissants», a réagi Jean-Luc Mélenchon après l’annonce du décès de l’ancien président.

«Recevons la tristesse car elle a ses raisons. Il aimait la France mieux que d’autres depuis. Et pour cette part-là, nous lui sommes reconnaissants», a tweeté le chef de file de La France insoumise.

Le président «capable de s’opposer à la folie de la guerre en Irak» (Marine Le Pen)

La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a salué jeudi la mémoire de Jacques Chirac, «capable de s’opposer à la folie de la guerre en Irak», «l’un des derniers actes de souveraineté d’un chef d’État français».

«Bien qu’ayant été un adversaire politique du Front national pendant des décennies, nous nous souviendrons de son refus de participer à la seconde guerre d’Irak en 2003, qui fut l’un des derniers actes de souveraineté d’un chef d’État français», a déclaré Mme Le Pen dans un communiqué.

«Attachement à l’unité des Français et aux valeurs républicaines» (François Bayrou)

François Bayrou, président du MoDem et ancien ministre de Jacques Chirac, a salué jeudi l’«attachement à l’unité des Français et aux valeurs républicaines» de l’ancien chef de l’État mort jeudi, en indiquant qu’il lui en était «reconnaissant».

«Il a été pour la société française, comme président de la République, un repère. Au fond, il a toujours refusé les affrontements trop violents. Il attachait une grande importance à ne rien faire d’irréversible entre les Français», a ajouté M. Bayrou à l’AFP.

«Tant d’années de souffrance» (Édouard Balladur)

Édouard Balladur a appris «avec émotion» le décès de son ancien rival politique Jacques Chirac «après tant d’années de souffrance», a annoncé jeudi son entourage à l’AFP.

L’ancien Premier ministre (1993-1995), gaulliste comme Jacques Chirac, avait été son rival malheureux à la présidentielle de 1995, après avoir été longtemps proche de lui au sein du RPR.

«Le privilège de gouverner la France sous sa présidence» (Lionel Jospin)

Lionel Jospin, Premier ministre de 1997 à 2002, a déclaré jeudi avoir eu «le privilège de gouverner la France» sous la présidence de Jacques Chirac, «au cours d’une période politiquement complexe» de cohabitation.

«J’ai eu le privilège de gouverner la France sous sa présidence», écrit M. Jospin dans un communiqué. Il reconnaît avoir, «au cours d’une période politiquement complexe dite de cohabitation», conduit «une politique intérieure différente de celle» qu’aurait choisie Jacques Chirac. Mais, a-t-il ajouté, «en politique étrangère, nous avons veillé tous deux à ce que notre pays parle d’une seule voix et soit respecté sur la scène internationale».

«C’est une part de ma vie qui disparaît aujourd’hui» (Nicolas Sarkozy)

«C’est une part de ma vie qui disparaît aujourd’hui», a affirmé Nicolas Sarkozy, en faisant part de sa «profonde tristesse» après l’annonce jeudi du décès de l’ancien chef de l’État Jacques Chirac.

«Il a incarné une France fidèle à ses valeurs universelles et à son rôle historique» et «il n’a jamais rien cédé sur notre indépendance, en même temps que sur son profond engagement européen», a ajouté dans un communiqué M. Sarkozy, en saluant «la stature imposante et la voix si particulière de Jacques Chirac» qui «ont accompagné la vie politique française pendant un demi-siècle».

«Paris est en deuil» (Anne Hidalgo)

La maire de Paris Anne Hidalgo a salué un «homme d’État hors normes» après l’annonce du décès de l’ancien président de la République Jacques Chirac, assurant que «Paris est en deuil», dans un message transmis à l’AFP.

«Pour nous les Parisiennes et les Parisiens, il sera à jamais notre maire, aimant passionnément sa ville et ses habitants», a ajouté l’édile socialiste qui lui a succédé près de 20 ans plus tard au fauteuil de maire de Paris. «Les drapeaux de tous les équipements municipaux seront mis en berne», a précisé Anne Hidalgo.

«Il fait désormais partie de l’Histoire de France» (Richard Ferrand)

Le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM) a rapidement rendu hommage à Jacques Chirac dès l’annonce de son décès.

«Jacques Chirac fait désormais partie de l’Histoire de France. Une France à son image: fougueuse, complexe, parfois traversée de contradictions, toujours animée d’une inlassable passion républicaine», a déclaré M. Ferrand dans un communiqué.

EN BELGIQUE

La France et l'Europe perdent une figure majeure.



Un homme chaleureux, intelligent et enthousiaste qui avait une réelle préoccupation concernant les questions environnementales et l’UE.



Mes sincères condoléances envers la famille et les proches de Jacques Chirac. pic.twitter.com/3FenUz11Tl — Charles Michel (@CharlesMichel) September 26, 2019

Charles Michel a eu l’occasion de rencontrer l’ancien Président français à plusieurs reprises et notamment, lors de journées européennes de la coopération au développement. «J’ai le souvenir d’un homme extrêmement chaleureux, intelligent et enthousiaste. Tout en étant amateur de bons mots, il avait une réelle préoccupation concernant le développement du continent africain et les questions environnementales», se souvient Charles Michel.

«La France et l’Europe perdent une figure majeure qui aura marqué l’histoire politique de ces dernières décennies. Je retiens de Jacques Chirac le courage d’avoir reconnu la responsabilité de l’État français dans la déportation des Juifs au cours de l’occupation de la France par l’Allemagne nazie. Sa défense du ‘oui’dans le référendum de 2005 sur la Constitution européenne témoigne aussi d’un engagement prononce en faveur d’une Europe plus solide» déclare le Premier ministre.

«L’Histoire nous a donné raison sur la guerre en Irak» (Louis Michel)

Deux anciens ministres belges qui ont connu l’ancien président français Jacques Chirac lorsqu’il était au pouvoir, Louis Michel et André Flahaut, ont salué jeudi sa mémoire en se remémorant leur opposition commune à l’invasion de l’Irak de Saddam Hussein en 2003.

M. Michel (MR), qui s’est dit très «très ému» à l’annonce du décès de l’ancien chef de l’État français, a affirmé à l’agence Belga qu’il avait toujours été frappé par sa «grande humanité» et sa «très grande culture», en évoquant ses connaissances en matière d’arts primaires et asiatiques.

«Nous avons été très proches au moment de la guerre en Irak» voulue par le président américain George Bush (père), une intervention sans mandat du Conseil de sécurité de l’ONU à laquelle l’Allemagne, la France et la Belgique s’étaient fermement opposées, au prix d’une grave crise dans leurs relations avec Washington.

«L’Histoire nous a donné raison», a ajouté l’ancien président du MR, ministre des Affaires étrangères (1999-2004) puis commissaire européen et eurodéputé, en faisant allusion à l’absence – avérée par la suite – d’armes de destruction massive en Irak, contrairement à ce prétendait l’administration Bush.

«J’ai une pensée pour ce président qui a osé s’opposer, au nom de la France, à l’intervention en Irak», a pour sa part déclaré l’ex-ministre de la Défense de 1999 à 2008, André Flahaut (PS).

«Un attachement au projet européen qui nous manquera» (Guy Verhofstadt)

L’ancien Premier ministre Guy Verhofstadt, qui a côtoyé pendant huit ans Jacques Chirac lorsque celui-ci était président de la République française, a salué via Twitter «son humour (qui) était toujours une source de soulagement». «Mais c’est surtout son attachement au projet européen et le fait qu’il était un vrai homme d’État qui nous manqueront», a ajouté le président du groupe libéral au Parlement européen.

«Bâtisseur de ponts» (Elio Di Rupo)

Elio Di Rupo a aussi rendu hommage au «Maire de Paris, Président et Européen convaincu».

«Jacques Chirac a su bâtir les ponts nécessaires pour une société pluraliste. Il a marqué la vie politique française. Mes pensées émues vont à sa famille et à l’ensemble des Français», a réagi le président du Parti socialiste.

Lorsque j’étais enfant dans le Sud de la France, vous étiez venu en meeting, mais mon père avait considéré qu’à 8 ans c’était un peu jeune pour s’y rendre...🤔 Gd maire, sérieux sans vs prendre au sérieux, vs êtes de ceux qui m’ont donné envie de m’engager.Merci, reposez en paix. pic.twitter.com/YZBKAfxE61 — Boris Dilliès (@BorisDillies) September 26, 2019

Une page de l’histoire de la France se tourne aujourd’hui. Le Président #Chirac a marqué une époque politique en soi. De beaux projets - Quai Branly -, des actes forts - Vel d’Hiv’ - et des punchlines jamais égalées #Chirac #France 🇫🇷🍎 pic.twitter.com/CjtMtwLkrm — Céline Fremault (@celinefremault) September 26, 2019

Jacques Chirac restera une figure emblématique de la vie politique française mais aussi européenne. Je garde en mémoire cette citation de l'ancien président : « la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. ». Respects et condoléances à ses proches. — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) September 26, 2019

À L’ÉTRANGER

«Bouleversé et dévasté» (Jean-Claude Juncker)

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker est «touché et dévasté» par la mort de l’ancien président français Jacques Chirac, «un grand homme d’État» et «un grand ami», a déclaré jeudi la porte-parole en chef de la Commission.

«Son héritage pour la France et l’Union européenne restera à jamais», a ajouté la porte-parole Mina Andreeva. «Le président (de la Commission) n’a pas de mot pour exprimer son deuil», a-t-elle dit, en précisant qu’une «déclaration plus longue» serait publiée ultérieurement.

Un des «plus grands hommes» de la France (Premier ministre libanais)

Le Premier ministre libanais Saad Hariri a rendu hommage jeudi à l’ancien président français Jacques Chirac, décédé dans la matinée, le qualifiant d’un des «plus grands hommes» que la France ait connu.

«Les Libanais et les Arabes ressentent aujourd’hui de la (douleur après la) perte d’un homme qui a profondément marqué leur conscience pendant de nombreuses années», a ajouté dans un communiqué M. Hariri, dont Chirac était un ami proche de la famille.