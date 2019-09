Evenepoel a-t-il joué avec la règle sur la hauteur des chaussettes durant le chrono des Mondiaux?

Critiqué par certains observateurs pour avoir, semble-t-il, enfreint la nouvelle règle sur la hauteur des chaussettes, le vice-champion du monde du chrono Remco Evenepoel s’est défendu en conférence de presse.

S’il a décroché l’argent de manière bluffante lors des championnats du monde de contre-la-montre ce mercredi, Remco Evenepoel a également eu droit à sa petite polémique sur les réseaux sociaux.

À peine lancé dans son contre-la-montre, le jeune prodige belge semble remonter ses chaussettes, comme l’ont remarqué de nombreux internautes.

Immédiatement, des voix se sont élevées sur les réseaux sociaux. Si certains craignaient une pénalité pour le Belge, d’autres ont estimé que ce geste méritait carrément une disqualification.

«Si je comprends bien, Evenepoel a relevé ses chaussettes après le départ et a donc enfreint les règles. Ne devrait-il donc pas être disqualifié? Ou bien la logique et l’UCI sont-ils deux concepts distincts?»

As much as I hate to say it Evenepoel should get DQ'd for those socks, even if it's mostly for the brazenness of pulling them up after the start ramp.



You can dispute the merits of the rule all you want, but it's still the rule.