PHOTOS | Angèle ose le pantalon fendu au show Etam lingerie

On savait la demoiselle très pointue quant au choix de ses looks de scène et dans ses clips: Angèle a poussé le pas un peu plus loin encore lors du show Etam lingerie à la Fashion week de Paris en portant un pantalon de cuir fendu des plus osés.

Déjà dans ses clips, Angèle met un point d’honneur à porter des tenues de créateurs peu connus et/ou très pointus. On se souvient par exemple de ses robes à slogans signées Viktor & Rolfdans le clip « Balance ton quoi ».

Cette fois, à l’occasion d’un showcase donné pour le défilé Etam lingerie à Paris, la chanteuse belge a créé la surprise en portant un pantalon de cuir ouvert à l’entrejambe.

Chez les bikers et les cavaliers, on appelle ça un «chaps» soit un «sur-pantalon» en cuir qui se porte par-dessus un jean ou un jodhpur. Quand elle sort, la communauté gay de San Francisco les affectionne également… Mais portés avec (presque) rien dessous!

Angèle, elle, a choisi de porter ce modèle revisité de Untitled par-dessus une combinaison créée par Marine Serre, qui avait montré sa nouvelle collection quelques heures plus tôt. Une combinaison couleur chair rehaussée de petits motifs jaunes qui joue sur l’effet trompe-l’œil.

Un choix troublant mais finalement pas si étonnant lorsqu’on connaît les goûts pointus de la chanteuse. Et si Angèle devenait notre Lady Gaga?