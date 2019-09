Courtois et Hazard sur le banc du Real contre Osasuna: avertissement ou simple mise au repos?

Alors que le Real se déplace chez ses voisins de l’Atletico ce samedi, Eden Hazard et Thibaut Courtois étaient absents du onze de départ ce mercredi contre Osasuna (2-0).

Malgré l’alignement d’une «équipe B», comme l’écrit le quotidien espagnol El Mundo Deportivo, le Real Madrid s’est imposé facilement contre Osasuna grâce à des buts des jeunes Brésiliens Rodrygo (18 ans) et Vinicius (19 ans). Madrid profite de ce succès pour reprendre la tête de la Liga.

Titulaire lors des six premières rencontres du Real, en championnat et en Ligue des champions, Thibaut Courtois était sur le banc pour la réception d’Osasuna. C’est donc avec Alphonse Areola entre les perches que les Madrilènes se sont imposés.

Pour sa première titularisation avec le Real, le Français a signé sa première clean sheet, bien que l’équipe visiteuse n’ait eu aucun tir cadré. L’international français a également souffert de crampes à l’heure de jeu.

Interrogé en conférence de presse sur la prestation du gardien loué par le PSG et sur le «turnover» possible entre lui et Courtois, Zidane est resté vague. «Areola fait partie de l’effectif. Ce soir, il a montré qu’on pouvait compter sur lui et ça, c’est important pour moi. Le nombre de matches (qu’il jouera), on verra. Ce que j’ai aimé, c’est qu’il a été dynamique. Bien sûr qu’il a eu des beaux gestes mais il a été communicatif, dans son match, du début à la fin, même quand il s’est fait un peu mal, et ça c’est top pour tout le monde, ça veut dire qu’il est prêt.»

Avec une seule clean sheet et neuf buts encaissés en six rencontres, Courtois vit un début de saison très mitigé. En titularisant Areola, Zidane a peut-être voulu envoyer un petit signal au Belge: il y a plusieurs gardiens dans le noyau et personne n’est irremplaçable.

Plusieurs cadres préservés pour le derby madrilène

Courtois n’était pas le seul Belge relégué sur le banc puisqu’Eden Hazard a également été mis au repos par Zinédine Zidane. Mais faut-il s’inquiéter pour les deux Diables? Pas vraiment.

Critiqué lors de la débacle au PSG (3-0), Hazard n’est clairement pas encore à 100% physiquement. Après une préparation compliquée par une blessure, le Brainois venait d’enchaîner ses trois premières rencontres avec le Real, dont 90 minutes contre Séville dimanche. Il n’est donc pas étonnant que le coach français le fasse souffler en prévision du derby madrilène chez les voisins de l’Atletico, ce samedi.

Par ailleurs, outre Courtois et Hazard, d’autres cadres ont été préservés par Zidane comme Karim Benzema, Gareth Bale, Raphael Varane, Daniel Carvajal ou James Rodriguez.

Interrogé à propos de cette grosse rotation avant le derby, Zidane ne s’est pas vraiment mouillé. «Tout le monde pense pouvoir jouer et c’est vrai. Pour un entraîneur, il est capital de faire des changements et que ça fonctionne. Je ne pense qu’au prochain match (NDLR: Osasuna), après tout le monde peut penser ce qu’il veut. L’important c’était ce match, bien jouer et battre un rival qui était venu ici sans complexe», a déclaré le technicien français en conférence de presse.