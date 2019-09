Kazakhgate: Patokh Chodiev a été inculpé en France

Patokh Chodiev a été mis en examen (inculpé) en France pour «blanchiment de fraude fiscale» fin mai, révèle une enquête menée par Le Soir, Le Vif et De Standaard qui en publient les détails jeudi.

L’homme d’affaires belgo-ouzbek est soupçonné d’avoir remis à des intermédiaires 800.000 puis 5 millions d’euros en cash fin 2010.

Une enquête était ouverte en France pour «corruption active d’agent public étranger et sur des personnes chargées d’une fonction publique» ainsi que pour «blanchiment». La justice française soupçonnait que le Belge Armand De Decker, alors vice-président du Sénat («l’agent public étranger»), ait été rétribué pour avoir facilité l’adoption par le Parlement belge de la loi sur la transaction pénale élargie, dont le milliardaire Chodiev a bénéficié.

C’est dans le cadre de cette affaire judiciaire que la juge française Aude Buresi a décerné un mandat d’arrêt pour que Patokh Chodiev se présente devant elle en mai dernier. Sa mise en examen lui a été signifiée à l’issue de deux matinées et une journée complète d’interrogatoire en présence de ses avocats. Cette inculpation concerne uniquement le blanchiment «de fraude fiscale et de tous crimes et délits» concernant deux remises de sommes d’argent importantes en cash, soit 800.000 euros, fin 2010, dans un hôtel parisien, et 5 millions d’euros, fin 2011 dans un hôtel de Zurich (Suisse), à l’avocate française Catherine Degoul et son employé Éric Lambert.

Par contre, pour les préventions de «corruption active d’agents publics», notamment étrangers, le Belgo-Russo-Ouzbek a été placé sous le statut de témoin assisté.

Sollicité par l’entremise de son avocat, Patokh Chodiev n’a pas réagi à ces informations.

En Belgique, le milliardaire a été entendu le 22 juin dernier par les enquêteurs belges dans le cadre de l’instruction menée par le parquet général de Mons, soit dix jours après le décès de M. De Decker. Une audition courte qui n’a rien donné, selon les informations des quotidiens. Cette instruction semble ne pas devoir survivre à la disparition de M. De Decker.