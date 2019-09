Les Belges à l'étranger - Premiers buts de la saison à Chelsea pour Michy Batshuayi

(Belga) Michy Batshuayi, titulaire pour la première fois avec Chelsea, a inscrit ses deux premiers buts de la saison pour les Blues à l'occasion de la large victoire (7-1) des Blues contre Grimsby, pensionnaire de D4, en seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue.

Après trois bribes de match en Premier League, l'attaquant belge s'est rapidement mis en avant, inscrivant le deuxième but des Londoniens d'un tir en pivot (7e). En fin de partie, il a profité d'un bon service de l'Américain Christian Pulisic pour faire 6-1 (86e). Trois minutes plus tard, il a donné l'assist à Callum Hudson-Odoi, dernier buteur de la soirée (89e). Titulaire indiscutable en championnat, Leander Dendoncker n'était pas sur la feuille de match lors de la victoire étriquée (1-0) de Wolverhampton contre Reading, club de Championship (D2). A noter, les surprenantes défaites de West Ham, battu 4-0 à Oxofrd United (D3), et de Sheffield United, surpris 0-1 à domicile par Sunderland (D3). (Belga)