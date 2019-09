Croky Cup - La Gantoise, le Club Bruges et Mouscron valident leur ticket pour les 8e de finale

(Belga) La Gantoise, le Club Bruges et Mouscron se sont également qualifiés pour les 8e de finale de la Croky Cup mercredi.

Le Club Bruges a d'emblée dicté le rythme et s'est créé des occasions par Siebe Schrijvers, Mbaye Diagne, David Okereke mais, comme en championnat, l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Les Hennuyers ont tenu le coup malgré tous les efforts de Hans Vanaken. Mais ils n'ont rien pu faire quand Percy Tau, monté au jeu après le repos, a bénéficié d'une bonne passe de Charles De Ketelaere (71e, 0-1). Les Blauw & Zwart avaient fait le plus difficile. La digue boraine avait cédé et Okereke en a profité pour planter un doublé et ainsi porter la marque à 0-3 (81e, 86e). Gand s'est promené à Alost (D2 amateurs): 0-4. Gorgi Kvilitaia (9e, 60e), Yuya Kubo (70e) et Dylan Mbayo (84e) ont été les artificiers des Buffalos. A Dessel Sport (D1 amateurs), Mouscron a assuré le service minimum par Fabrice Olinga (11e, 0-1). (Belga)