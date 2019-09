Thibaut Courtois et Eden Hazard sur le banc du Real Madrid pour affronter Osasuna

Thibaut Courtois et Eden Hazard vont commencer sur le banc le match contre Osasuna, mercredi dans le cadre de la 6e journée de Liga. Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a opté pour son compatriote Alphonse Areola dans le but ainsi que pour Lucas Vazquez, Jovic et Vinicius aux avant-postes.

Après avoir manqué les trois premières journées à cause d’une blessure à la cuisse, Eden Hazard ne signera donc pas une seconde titularisation de rang avec les Merengue. Dimanche, le Brainois a joué 90 minutes lors de la victoire de son équipe sur le terrain du FC Séville (0-1). A noter que Karim Benzema, buteur maison du côté madrilène, est également sur le banc à l’instar de Daniel Carvajal, Raphaël Varane et James Rodriguez.

Quant à Courtois, il laisse, pour la première fois de la saison, sa place à Areola, arrivé cet été en provenance du Paris Saint-Germain.