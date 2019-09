Assassinat d’Alfred Gadenne: suivez en direct le débat sur la culpabilité de Nathan Duponcheel

Les avocats de Nathan Duponcheel, Mes Rivière et Moulin, seront les derniers à prendre la parole lors des plaidoiries. BELGA

Ce jeudi, le procès de Nathan Duponcheel, présumé assassin du bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne, rentre dans une nouvelle phase.

Suspecté d’avoir tué le bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne, le 11 septembre 2017 dans le cimetière de Luingne, Nathan Duponcheel est jugé depuis ce lundi devant la cour d’assises du Hainaut (Mons). Ce jeudi, le procès rentre dans une nouvelle phase. Après l’instruction d’audience, qui a permis d’entendre tous les témoins de culpabilité et de personnalité, les débats sur la culpabilité auront lieu. Aujourd’hui, les jurés auront la tâche de répondre à trois questions grâce à tous les témoignages qu’ils ont entendus depuis lundi. Ces trois questions sont les suivantes: Nathan Duponcheel est-il coupable d’avoir commis un homicide sur Alfred Gadenne? A-t-il commis ce crime avec préméditation? Est-il coupable d’avoir été porteur d’un couteau le 8 mars 2018?

La journée est consacrée à la plaidoirie de Me Mayence, avocat des parties civiles et au réquisitoire de l’avocat général, Mme Ingrid Godart. La défense de Nathan Duponcheel, assurée par Mes Rivière et Moulin, sera la dernière à prendre la parole. Après les répliques, le jury partira en délibération.

L’ensemble de ce 4e jour de procès sera à suivre en direct ici:

