VIDÉOS | Croky Cup: pas de surprise, Anderlecht arrache la qualif dans la douleur mais perd Kompany

Fébriles et brouillons, les Mauves ont arraché leur qualif aux dépens du Beerschot au terme des prolongations (2-3). Dans le même temps, Charleroi et l’Excel se sont qualifiés tandis que Seraing, Verlaine et les Francs Borains n’ont pu créer l’exploit.

Anderlecht passe par la (toute) petite porte, Kompany se blesse

Que ce fut compliqué! Auteur d’un 5 sur 24 en championnat, Anderlecht comptait sur la Croky Cup pour se relancer. Ça a très mal commencé avec une ouverture du score du Beerschot via Holzhauser et une nouvelle sortie sur blessure de Kompany. Les Mauves ont pu compter sur Nasri pour égaliser sur leur seule véritable occasion de la première période. Pas plus inspirés en seconde période, les Bruxellois ont bénéficié de l’exclusion de Vancamp pour une deuxième jaune et d’un but contre son camp de Bourdin pour prendre l’avantage.

La fin de match s’est révélée dramatique pour les Mauves, qui ont encaissé le 2-2 avant d’être également réduits à 10. Poussés aux prolongations, les Mauves ont pu compter sur Thelin, qui a endossé le costume de sauveur en inscrivant le 2-3, synonyme de qualification pour les 8e de finale.

Beerschot - Anderlecht: 2-3 Buts: Holzhauser (1-0, 20e), Nasri (1-1, 41e), Bourdin (1-2, c.s.c., 79e), Brogno (2-2, 89e), Kiese Thelin (2-3, 109e) Exclusions: Vancamp (74e), Luckassen (92e)

Charleroi se fait peur inutilement, Eupen passe par les tirs au but

BELGA Charleroi a tenté de peser sur la défense de Rupel Boom (D1 amateurs) mais les Anversois n’ont pas subi la pression et ont même été plus piquants jusqu’à ce que Rezaei ne donne l’avance aux Zèbres Paradoxalement, c’est quand Charleroi semblait prendre l’ascendant que Jonas Laureys a placé un solo victorieux.

À la reprise, Gholizadeh s’est montré plus remuant qu’en première période et sa frappe enroulée du gauche a trompé Figys. Rezaei a mis les Zèbres à l’aise mais les Zèbres se sont fait peur car Laureys a signé un nouveau but dans la foulée.

Boom - Charleroi: 2-3 Buts: Rezaei (0-1, 31e), Laureys (1-1, 41e), Gholizadeh (1-2, 50e), Rezaei (1-3, 86e), Laureys (2-3, 87e)

Ce fut bien plus difficile pour Eupen. Poussés aux prolongations par Cappellen après 120 minutes sans but, les Pandas ont dû attendre la séance de tirs au but pour venir à bout de la formation de D2 Amateurs.

Cappellen - Eupen: 0-0 (tab: 3-5)

À Dessel Sport (D1 amateurs), Mouscron a assuré le service minimum par Fabrice Olinga.

Dessel - Mouscron: 0-1 But: Olinga (0-1, 11e)

Verlaine et Seraing ne créent pas l’exploit

En déplacement au stade Joseph-Marien, Verlaine n’a pas réussi à faire tomber les Bruxellois de l’Union saint-gilloise. Malgré la venue de quelque 500 supporters verlainois, les joueurs de Marc Segatto n’ont pas fait le poids et se sont inclinés 3-0, des œuvres de Young, Fixelles et Ferber.

La rédaction de Huy-Waremme était sur place pour vous faire vivre cette rencontre historique pour ce club de D2 Amateurs.

De son côté, Seraing a fait douter les Courtraisiens en première période mais ceux-ci ont rapidement remis les pendules à l’heure. Alors que Hornby a ouvert la marque contre le cours du jeu, Sanogo a égalisé. Kage et De Sart ont ensuite fait parler leur expérience pour offrir la qualif aux Courtraisiens.

St. Gilloise - Verlaine: 3-0 But: Young (1-0, 34e), Fixelles (2-0, 87e), Ferber (3-0, 91e) Seraing - Courtrai: 1-3 Buts: Hornby (0-1, 23e), Sanogo (1-1, 32e), Kagé (1-2, 37e), De Sart (1-3, 95e)

Bruges élimine de courageux Francs Borains

Longtemps tenu en échec par de vaillants Francs Borains, le Club de Bruges n’a trouvé la clé du but hennuyer que dans les vingt dernières minutes. Les Blauw en Zwart ont empilé les buts grâce à Tau et à un doublé d’Okereke.

Francs Borains - FC Bruges: 0-3 Buts: Tau (0-1, 71e), Okereke (0-2, 81e; 0-3, 86e)

Gand facile, les Canaris passent par les prolongations

Dans les autres rencontres de la soirée, Gand a facilement battu Alost (0-4), Ostende s’est débarrassé de Mandel United (0-2), Zulte Waregem est venu à bout de Duffel (4-2) et Saint-Trond a eu besoin des prolongations pour éliminer Louvain (2-0).

Mandel United - Ostende: 0-2 Buts: Rajsel (0-1, 9e), Sakala (0-2, 90e) Zulte-Waregem - Duffel: 4-2 Buts: Verlinden (0-1, 8e), Govea (1-1, 44e), Bruno (2-1, 57e), Larin (3-1, 71e) Alost - La Gantoise: 0-4 Buts: Kvilitaia (0-1, 9e; 0-2, 60e), Kubo (0-3, 70e), Mbayo (0-4, 84e) Saint-Trond - Louvain: 2-0 Buts: Boli (1-0, 98e), Botaka (2-0, 118e)

Les 16es de finale se clôtureront jeudi par deux rencontres, entre l’Anwterp et Lokeren, lanterne rouge en D1B, d’une part, et le Standard contre Lommel (D1B) d’autre part.

Mardi soir, Rebecq a créé la surprise en sortant le Cercle de Bruges au stade Jan Breydel (0-1). Westerlo s’est qualifié dans la douleur à Waasland-Beveren (3-4) tandis que le Racing Genk s’est facilement débarrassé de Renaix (0-3).