Le réensablage est une solution durable pour la protection de la Côte belge

Le réensablage de la Côte belge est une bonne forme de protection contre les inondations, affirme mercredi l’Institut flamand de la mer (VILZ). Le projet de recherche Crest avait démarré en novembre 2015. Malgré les falaises courantes, ce procédé permet de renforcer la plage, les digues et les dunes.

Après chaque tempête hivernale, des falaises de sables apparaissent sur la plage. «À chaque fois, nous recevons énormément de critiques», explique Jan Seys de VILZ. «D’un côté, ces falaises sont un risque pour la sécurité des passants qui se promènent seuls et d’un autre côté, elles donnent l’impression que réensabler la plage est inefficace.»

Le projet Crest a livré de nouveaux résultats qui démontrent qu’après une tempête, la plage se remet en partie d’elle-même dans les mois qui suivent. Parallèlement, réensabler permet également de renforcer les dunes grâce au transport du sable par le vent et cela crée une zone tampon pour protéger les digues de mer des vagues violentes.

«C’est une bonne nouvelle, car cela confirme avec des chiffres que l’approche actuelle pour la protection de la plage fonctionne», explique le professeur Jaak Monbaliu, coordinateur de Crest. «Quand on remplit les plages après le passage d’une tempête, les autorités peuvent entretenir les fondements côtiers de façon aussi naturelle et économique que possible.»

La recherche confirme également que les plus grandes plages amortissent le choc des vagues sur les digues de mer et qu’une partie importante du sable emporté par les vagues retrouve son chemin vers les dunes. Sur les plages basses, les vagues, les courants et le vent ont un rôle fondamental dans la répartition du sable.

Grâce au projet Crest, plusieurs technologies ont pu démontrer leur efficacité dans le suivi de la morphologie de la plage. L’étude de procédés fondamentaux sous-jacents a été une bonne base pour la compréhension et la simulation de modèles sur le déplacement du sable à la Côte. Des tests réalisés à l’université de Gand, dans le laboratoire de plan hydrographique et au Deltares ont permis, dans une large mesure, d’estimer la force des vagues sur des structures dures.

Le projet Crest regroupe 10 instituts issus du monde académique, des autorités flamandes et du secteur privé.