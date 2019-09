Le Parlement de la FWB comptera cinq commissions, premières réunions jeudi prochain

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles comptera sous cette législature cinq commissions parlementaires, soit une par ministre, a décidé mercredi le bureau élargi de l’assemblée.

La composition de ces commissions parlementaires sera validée lors de la séance plénière du mercredi 2 octobre. Elles tiendront toutes leur réunion d’installation le jeudi 3 octobre dès 10h00, a indiqué mercredi le président de l’assemblée, Rudy Demotte (PS) à Belga.

Les différents partis se sont aussi partagés mercredi les présidences de celles-ci selon la clé D’Hondt.

Le PS, plus importante formation en nombre de sièges au sein l’assemblée francophone, présidera deux commissions, à savoir celle de l’Education et celle du Budget et de la Fonction publique, deux compétences confiées à des ministres socialistes, respectivement Caroline Désir et Frédéric Daerden.

Les libéraux présideront, eux, la commission Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Jeunesse, des Sports et des Maisons de justice, des compétences gérées par la ministre MR Valérie Glatiny.

Ecolo dirigera, lui, les travaux de la commission Culture, Médias et Santé, portefeuille détenu par la ministre écologiste Bénédicte Linard.

Le PTB sera le seul parti d’opposition à présider une commission, à savoir celle des Affaires générales et des Relations internationales où viendra s’expliquer le ministre-président Pierre-Yves Jeholet (MR).

Ces quatre partis ont jusque lundi soir pour faire connaître le nom de leur candidat à ces présidences, ainsi que les députés qu’ils enverront siéger dans ces différentes commissions. Un nouveau bureau se réunira mardi prochain pour prendre note de tout cela avant la séance plénière du 2 octobre.

Le précédent gouvernement de la Fédération avait compté jusqu’à 7 ministres, ce qui avait entraîné la mise sur pied de 7 commissions parlementaires au Parlement.

Avec la réduction du nombre de ministres à 5 dans le nouveau gouvernement arc-en-ciel, ceux-ci héritent logiquement d’un plus grand nombre de compétences, ce qui va forcément rallonger le travail en commission.

Pour y faire face, le bureau du Parlement de la Fédération a décidé mercerdi que le travail des commissions, notamment celle de la ministre Glatiny au gros portefeuille, pourra au besoin être organisé sur deux jours, à savoir le mardi et le jeudi.

La commission Education se tiendra, elle aussi, le mardi matin. Mais comme sous la législature précédente, ses travaux pourront se poursuivre au besoin le jeudi également.

Les commissions Budget et Affaires générales se tiendront, elles, le lundi. La séance plénière sera, elle, toujours organisée le mercredi.

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles compte 94 députés, soit les 75 élus wallons renforcés par 19 députés régionaux bruxellois.

Ceux-ci siègent une semaine sur deux à Bruxelles, l’autre semaine étant consacrée aux travaux du Parlement de Wallonie à Namur.