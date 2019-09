Remco Evenepoel décroche l’argent dans le chrono des Mondiaux, le doublé pour Dennis

Le prodige belge Remco Evenepoel est devenu, à 19 ans, vice-champion du monde de contre-la-montre lors des Mondiaux de cyclisme, ce mercredi dans le Yorkshire. La victoire est revenue à l’Australien Rohan Dennis, qui conserve son titre.

Cité parmi les favoris du chrono mondial à seulement 19 ans, Remco Evenepoel a encore bluffé tout le monde en décrochant la médaille d’argent.

.@EvenepoelRemco 🇧🇪 leaning the bike over and laying the power down!



He was fastest through split 1 BUT Rohan Dennis 🇦🇺 has just gone through 18.75 seconds faster!! @VCampenaerts 3rd +19.79 seconds. #Yorkshire2019 pic.twitter.com/1jXnlQ01Hy