L’Inami réforme la nomenclature des prestations de santé des médecins

L’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) a lancé mercredi un vaste projet de réforme de la nomenclature des prestations de santé des médecins.

Des chercheurs universitaires de l’ULB et de l’UGent ainsi que le cabinet de consultance Möbius collaboreront avec l’Inami pendant environ quatre ans pour aboutir à une nomenclature plus logique et adaptée aux évolutions.

La nomenclature est une liste de prestations (consultations, visites et prestations spécialisées) qui sert de base au calcul des honoraires des médecins, des éventuelles parts à charge du patient (appelées tickets modérateurs) et des remboursements pour les patients, rappelle l’Inami. Cette liste comprend également les conditions d’application concrètes qui doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de l’intervention de l’assurance soins de santé.

La réforme structurelle poursuit quatre objectifs: «corriger des différences injustifiées de niveau d’honoraires entre médecins généralistes et spécialistes et entre médecins spécialistes mêmes, mettre à jour et adapter la nomenclature aux évolutions de l’activité médicale et aux nouveaux modèles de soins (télémédecine, soins multidisciplinaires, etc.), améliorer la logique intrinsèque, la lisibilité et la transparence de la nomenclature, et enfin introduire des incitants pour promouvoir la collaboration et la qualité», énumère l’Inami.

Trois phases étalées sur une durée estimée de quatre ans sont prévues. Les équipes mobilisées vont commencer par restructurer et adapter le libellé des prestations. Elles détermineront ensuite le rapport entre les différentes prestations sur la base de critères objectifs (partie professionnelle des honoraires), avant d’évaluer les frais de fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre des prestations de santé.