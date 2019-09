Cancer du sein: des milliers à courir en rose par solidarité

Dimanche 29 septembre, «Race for the Cure» démontrera une fois encore que le cancer du sein à de quoi trembler puisque plus de 250 000 participants entendent bien montrer leur solidarité face à la maladie.

L’année dernière, plus de 23 000 personnes ont marché et couru à Bruxelles, Anvers et Namur: un record absolu. «Cela fait chaud au cœur de voir autant de personnes s’investir dans la lutte contre le cancer du sein, a déclaré la présidente de Think Pink, Heidi Vansevenant. Exprimer sa solidarité de manière aussi massive est un signe fort par rapport auquel personne ne peut être indifférent».

Car l’idée de cette course pas comme les autres est bien d’exprimer sa solidarité et de faire face, sans tabou, au cancer du sein. À ce titre, 22 villes européennes participent à l’événement et, avec plus de 250 000 participants aux quatre coins du continent, c’est un signal puissant de solidarité qui sera envoyé à toutes les personnes touchées par cette maladie.

Puissante également l’image de ces femmes toutes ayant vaincu le cancer, vêtues de rose et de blanc (pour leurs sympathisants) comme une meute qu’aucun obstacle ne peut arrêter. «Voir combien les t-shirts roses colorent la Race for the Cure est très émouvant, commente Heidi Vansevenant. Une femme sur huit est touchée par le cancer du sein, dans notre pays. Pendant la Race for the Cure, elles célèbrent la vie avec leurs proches et leurs familles. Ensemble, nous rendons également hommage à celles qui ne sont plus là.»

La Race for the Cure propose une course à pied de 6 km ou une marche de 3 km, accessible à tous, quel que soit le niveau sportif. L’objectif n’étant pas d’être la première à atteindre la ligne d’arrivée, mais de placer au centre de l’attention les victorieuses et de faire front ensemble dans la lutte contre le cancer du sein.

Le 29 septembre, le Bois de la Cambre à Bruxelles, l’Arsenal à Namur et Linkeroever à Anvers formeront le cœur rose du pays. De véritables villages y seront installés pour garantir une journée riche en activités et animations telles que la zumba ou la Kids for the Cure. De plus, au travers du marché de la santé, vous pourrez rencontrer les exposants dont le dénominateur commun est un mode de vie sain.

