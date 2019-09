«Sont-ils légaux?»: l’application Duolingo épinglée pour des phrases polémiques

Duolingo, une application qui permet l’apprentissage des langues, a rapidement réagi à la polémique naissante concernant deux phrases proposées à la traduction.

«Sont-ils légaux?» et «Il doit être placé en détention immédiatement»: voilà les deux phrases qui ont étonné un utilisateur de l’application Duolingo qui les a repartagés sur Twitter.

Rapidement, le sens «anti-immigration» des deux phrases est épinglé. Des internautes s’offusquent de voir l’application proposer ce genre de phrase dans ses exercices de traductions.

«À qui cela peut-il servir?» se demandent certains. «Personne n’est illégal», complètent d’autres.

Le cofondateur de Duolingo est intervenu dans la discussion sur Twitter pour clarifier les choses.

Hi, I’m the founder of @duolingo. These two sentences didn’t appear next to each other, so taken out of context I can see why they may send the wrong message. We’ve removed them to avoid confusion. I myself am an immigrant from Guatemala, so this wasn’t the intended meaning!