Menacé par une procédure de destitution, Trump dénonce l’acharnement des démocrates

Donald Trump a continué mercredi à donner libre cours à sa colère, au lendemain du lancement par les démocrates d’une procédure de destitution le visant, estimant être le président le plus «maltraité» dans l’histoire des États-Unis.

«Il n’y a eu aucun président dans l’histoire de notre pays qui a été traité si mal que moi. Les démocrates sont emplis de haine et de peur», a accusé le dirigeant républicain sur Twitter.

There has been no President in the history of our Country who has been treated so badly as I have. The Democrats are frozen with hatred and fear. They get nothing done. This should never be allowed to happen to another President. Witch Hunt!