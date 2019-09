Eddy Michel déclaré coupable des assassinats de ses deux enfants

Les jurés de la cour d’assises de Liège ont déclaré mercredi Eddy Michel coupable d’avoir commis les assassinats de ses deux enfants, Timothé (4 ans) et Jules (6 ans). Le substitut délégué au poste d’avocat général Fabienne Bernard a ensuite requis la peine de réclusion criminelle à perpétuité à son encontre.

Après plus de trois heures de délibérations, le jury a rendu son verdict: Eddy Michel a été jugé coupable de l’assassinat de ses deux enfants, Timothé et Jules, avec préméditation.

Les faits reprochés à l’homme de 39 ans s’étaient déroulés le 30 septembre 2017 à Sainte-Walburge (Liège). L’intéressé n’avait pas accepté la séparation avec sa compagne, Madeleine Bosly, et avait tué de plusieurs coups de couteau leurs deux enfants. Le couple avait rompu en avril 2017 après douze années de vie commune.

Une séparation mal vécue

L’accusé supportait mal cette séparation et tentait maladroitement de récupérer son ex-compagne. Il s’était montré de plus en plus insistant et lui avait adressé divers reproches. Il avait confié à plusieurs personnes avoir pensé à mettre fin aux jours de Madeleine Bosly et de ses enfants puis à se suicider après avoir appris, la nuit du 24 au 25 septembre, qu’elle avait entretenu une autre liaison.

Dans la motivation de sa décision, le jury a relevé les différents éléments qui établissent la préméditation des faits. Selon son analyse, Eddy Michel avait la volonté de mettre fin à la vie de ses enfants dans le but de faire souffrir son ex-compagne et de lui infliger une sanction extrême.

Harcèlement

L’accusé s’était livré à une opération de harcèlement envers Madeleine Bosly et avait annoncé, à défaut de pouvoir réunir sa famille selon ses propres conceptions, ses intentions. Il avait laissé des écrits dans lesquels il avait fait part de manière précise de ce qu’il allait faire. Son projet était de tuer ses enfants et de mettre ensuite fin à ses jours.

Selon la décision motivée par le jury, Eddy Michel voulait faire souffrir et culpabiliser son ex-compagne toute sa vie. Pour établir la préméditation, la cour relève dans son arrêt que l’accusé s’est octroyé plusieurs temps de réflexion pour mettre les faits en œuvre. Il a rassemblé plusieurs armes nécessaires à commettre ses actes.

La cour et les jurés relèvent également que le trentenaire avait appelé ses parents sur un ton calme pour tenter de retarder leur arrivée et qu’il avait agi avec une méthode incompatible avec la perte de contrôle qu’il prétend.

Peine de réclusion criminelle à perpétuité

À l’issue du prononcé de l’arrêt de culpabilité, le substitut délégué au poste d’avocat général Fabienne Bernard a requis la peine de réclusion criminelle à perpétuité à son encontre. Elle a relevé dans son réquisitoire la gravité exceptionnelle des faits commis par l’accusé sur ses enfants. «Nous sommes face à un dossier hors normes, en présence de la mort de deux enfants et face à des faits qui ont été commis avec violence et barbarie. Il faut prendre conscience de l’immensité de la gravité et de l’horreur des faits. Ce qui nous trouble, c’est que ces enfants ont été tués par leur père», a exposé le ministère public.

L’avocat général a également évoqué le mobile des faits. «La plus terrible, c’est le mobile avec lequel il a commis les faits. C’est la vengeance. Eddy Michel était dans un désir absolu de vengeance et de haine. Il est un narcissique profond. La préservation de ses enfants était moins importante que sa propre vengeance», a détaillé Mme Bernard.

L’arrêt sur la peine est attendu en cours d’après-midi.