PHOTOS | Meghan et Harry en Afrique du Sud: Archie est enfin de sortie

Troisième journée en Afrique du Sud pour le couple Harry et Meghan qui ont enfin présenté leur fils, Archie au public et le premier à en profiter fut l’archevêque Desmond Tutu.

Des mois que tout le monde attendait ce moment: le prince Harry et Meghan ont enfin présenté leur petit garçon, Archie, au public. Et pour sa première sortie officielle, le jeune prince a fait la connaissance d’une des figures les plus respectées au monde: l’archevêque et prix Nobel de la paix, Desmond Tutu, connu pour son combat contre l’apartheid.

Desmond Tutu, à la santé fragile depuis des années, les a salués debout, une canne à la main, avant d’embrasser sur le front le bébé, vêtu d’une salopette rayée blanc et bleu ciel et d’un body assorti à ses chaussettes blanches.

L’ancien archevêque anglican et sa fille ont ensuite pris le thé autour de biscuits dont un en forme de coeur, en hommage à Archie, tout sourire sur les genoux de sa mère.

«Les Sud-Africains vous adorent vraiment», a déclaré Desmond Tutu à l’adresse de la famille royale.

«Ca fait chaud au coeur», lui a répondu la duchesse de Sussex, vêtue d’une robe fluide à l’imprimé noir et blanc.

Un enfant rieur

Accueillis à la fondation de ce dernier, le duc et la duchesse de Sussex sont apparus souriants et détendus tandis qu’ils présentaient Archie à Desmond Tutu et sa fille Thandeka.

Celle-ci n’a pas manqué de souligner le caractère déjà bien affirmé du petit bonhomme qui a enchaîné les sourires charmeurs. «Ce sera un homme à femmes», a-t-elle plaisanté.

«Je crois qu’il est déjà habitué à la présence des caméras», a pour sa part ajouté Harry.

Une première apparition réussie!

Mercredi après-midi, le prince Harry doit poursuivre sa tournée en solo dans la région, au Botswana jeudi puis en Angola et au Malawi. Son épouse, elle, continuera ses engagements en Afrique du Sud, où le duc la retrouvera le 2 octobre.