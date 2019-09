Un glacier menace de s’effondrer dans une vallée proche de Courmayeur

En un mois de temps, la vitesse de la fonte du glacier Planpincieux du Val d’Aoste s’est fortement accélérée.

Le glacier Planpincieux du Val d’Aoste (nord-ouest de l’Italie) a fondu à vitesse accélérée entre août et septembre et menace de s’effondrer dans une vallée parallèle à celle de la célèbre station alpine de Courmayeur, heureusement presqu’inhabitée, selon les autorités locales.

«Avec les fortes chaleurs de cet été, il y a eu entre août et la première moitié de septembre une accélération de la fonte du glacier, au rythme moyen de 35 cm par jour, jusqu’à des pics de 50/60 cm certains jours», a expliqué à l’AFP Moreno Vignolini, un responsable du service de presse de la mairie de Courmayeur.

Selon lui, une portion représentant «un cinquième ou un sixième» du glacier s’est détachée, «la partie la plus basse, et cela correspond à environ 250.000 mètres cubes» de glace, soit cent piscines olympiques, qui pourraient se déverser dans la vallée.

A part of the #Planpincieux glacier could collapse, on the Grandes Jorasses, along the Italian side of the #MontBlanc massif.

The municipality of #Courmayeur ordered the closure of the Val Ferret municipal road with an order of the mayor.https://t.co/5TgyCjUiY3 pic.twitter.com/Zc9IfBInkZ