L’élévation du niveau des mers s’accélère et apparaît plus importante que prévu selon le Giec

Le Giec a présenté ce mercredi un rapport aux Nations Unies sur la situation des océans et des glaciers. Et il est alarmant!

L’élévation du niveau des mers s’accélère et apparaît plus importante que ce que prévoyaient les scientifiques il y a quelques années à peine. La hausse atteindrait entre 30 et 60 cm en 2100, même en cas de forte réduction des gaz à effet de serre et de limitation du réchauffement mondial nettement sous la barre des 2°C, et entre 60 et 110 cm si rien n’est fait pour freiner les émissions, prévoit le dernier rapport spécial du Giec sur les océans et la cryosphère.

Ce rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), le troisième en un an, constate que la hausse du niveau des océans s’est accélérée ces dernières décennies en raison de la fonte plus rapide des glaces du Groenland et de la banquise en Antarctique mais aussi de la fonte des glaciers et de la dilatation thermique des océans. Sur la période 2006-2015, l’augmentation du niveau des mers est estimée à 3,6 mm par an en moyenne alors que la hausse sur tout le 20e siècle n’avait été «que» de 15 cm.

Océans plus hauts, fonte des glaces... Le #GIEC publie un nouveau rapport alarmant sur l'état des océans. Retour en images sur la #PollutionPlastique : un fléau pour les mers comme pour les océans depuis des décennies... pic.twitter.com/JUwhv2qeg0 — Ina.fr (@Inafr_officiel) September 25, 2019

Quel que soit le scénario d’évolution des émissions, il faut s’attendre à des événements naturels extrêmes plus fréquents (grandes marées, tempêtes…) dans les zones côtières, augmentant les risques pour les populations de ces régions, avertissent les scientifiques.

Les plus petits glaciers, en Europe notamment, risquent de perdre plus de 80% de leur masse d’ici 2100, mettant en péril le tourisme de haute montagne mais aussi la disponibilité en eau douce. La fonte des glaciers entraînerait aussi des risques accrus de glissements de terrain, d’avalanches, d’inondations…

L'ensemble des glaces à la surface du globe terrestre disparaît peu à peu. L'Arctique se réchauffe deux fois plus rapidement que le reste de la planète et la calotte glaciaire du Groenland recule particulièrement. Ce processus s'accélère par lui-même @afpgraphics #AFP #GIEC pic.twitter.com/bh97Hk3JvD — Agence France-Presse (@afpfr) August 29, 2019

Le réchauffement climatique provoque une fonte du permafrost. Celui-ci verrait un quart de sa surface superficielle (3-4 mètres de profondeur) fondre d’ici 2100 même si la hausse des températures est limitée nettement sous +2°C. Si les émissions continuent à augmenter fortement, la fonte atteindrait environ 70%, ce qui libérerait des quantités énormes supplémentaires de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, alimentant d’autant plus le réchauffement mondial.

Le rapport constate également une acidification des océans et une perte d’oxygène qui perturbent la flore et les faunes marines. C’est tous les écosystèmes océaniques qui sont chamboulés, avec une redistribution des populations de poissons et un potentiel de pêche en baisse au niveau mondial.

Un total de 670 millions de personnes vit dans des régions de haute montagne de par le monde et 680 millions dans des zones côtières de basse altitude, rappelle le Giec. Quatre millions de personnes vivent en outre dans les régions arctiques et 65 millions dans de petits États insulaires en voie de développement.

Ce nouveau rapport met en avance les nombreux bénéfices à tirer d’efforts accrus pour le climat. «Si nous réduisons fortement les émissions, les conséquences pour les peuples et leurs moyens de subsistance représenteront toujours un défi mais potentiellement plus gérable pour les plus vulnérables», résume Hoesung Lee, le président du Giec.