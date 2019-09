WNBA: Emma Meesseman et Kim Mestdagh en finale avec Washington Mystics

Les deux joueuses belges vont disputer la finale contre Connecticut Sun. Une opportunité de rejoindre Ann Wauters au palmarès du championnat nord-amércian de basket féminin.

Washington Mystics s’est qualifié pour la finale du championnat professionnel nord-américain de basket féminin (WNBA) en venant à bout mardi de Las Vegas Aces 90 à 94 (mi-temps: 43-45) lors du 4e match des demi-finales devant 5.465 spectateurs au Mandalay Bay Events Center, dans le Nevada.

Finaliste l’an dernier, battu par Seattle, Washington Mystics va retrouver en finale Connecticut Sun qui avait plié dimanche sa série en demi-finales 3 à 0 face à Los Angeles Sparks.

Battue dimanche à Las Vegas dans le 3e match, la franchise de Mike Thibault a cette fois fait le dos rond face aux Aces pour aller s’imposer de quatre points et remporter sa série de demi-finales 3 victoires à une.

22 points en 25 minutes

Mardi, Emma Meesseman a planté 22 points en 25 minutes de jeu dont un 4 sur 4 à trois points (5/10 à 2pts). L’intérieure flandrienne, 26 ans, a aussi signé 3 rebonds, 3 assists, 3 contres sur sa ligne de stats (pour trois fautes personnelles et deux pertes de balle). L’autre Belgian Cat de Washington, Kim Mestdagh, n’est pas montée au jeu.

Elena Delle Donne, la MVP de la WNBA, et Kristi Toliver (9 assists), la meneuse des Mystics ont ajouté respectivement 25 et 20 unités, bien nécessaires pour contrer l’Australienne Liz Cambage (25 pts, 16 rebonds) et Dearica Hamby (18 pts, 11 rbds) du côté de Las Vegas.

Emma Meesseman et Delle Donne ont pris le dernier quart-temps à leur compte inscrivant 21 des 26 points de leur équipe.

