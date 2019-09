EuroMillions: voici ce que vous auriez gagné en utilisant les statistiques des numéros

Les statistiques des tirages de l’EuroMillions renseignent sur la fréquence de sortie de chaque numéro. Voici ce que vous auriez pu gagner en utilisant ces informations.

Le tirage de ce mardi à l’EuroMillions permettait de remporter un jackpot de 190 millions d’euros, soit le plafond du jeu. Aucun joueur n’a coché les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles. Un Belge remporte néanmoins 5 millions car il ne lui manquait qu’une seule étoile.

La cagnotte sera donc remise en jeu vendredi, toujours avec le plafond de 190 millions pour le potentiel grand vainqueur.

Voici les numéros du bonheur ce mardi. Personne ne les a trouvés. Un Belge et deux autres joueurs remportent néanmoins 5 millions car ils ne leur manquaient qu’une bonne étoile. -

Nous avions compilé les statistiques des tirages depuis 2004 dans un précédent article, afin de connaître les numéros qui sortent le plus fréquemment, ceux qui sont les moins courants et ceux qui ne sont pas sortis depuis le plus de tirages consécutifs récemment.

Voici les mises que vous auriez pu gagner pour chaque catégorie.

Les plus fréquents: 0€

Malheureusement pour ceux qui ont misé sur les numéros les plus fréquents – le 4, le 19, le 23, le 44 et le 50 – l’opération n’aura rien rapporté, aucun de ses numéros n’est sorti cette fois-ci, et obtenir les deux étoiles ne rapporte rien.

Les moins fréquents: de 14,30€ à 132,80€

La donne est très différente pour ceux qui ont joué les numéros les moins tirés depuis le début de l’EuroMillions, le 2, le 33, le 41, le 16 et le 47. Trois nombres font partie du tirage de ce mardi. Reste à savoir alors les étoiles que vous auriez choisies.

Avec aucune bonne étoile, la mise remportée est de 14,30€, si vous avez une bonne étoile sur deux le montant grimpe à 17,10€ et ce sont évidemment les 2515 joueurs qui ont eu trois bons numéros et les deux étoiles qui remportent le plus, avec 132,80€.

Les numéros les moins sortis récemment: 0€

Les participants qui ont voulu jouer les numéros les moins tirés depuis le plus de tirages consécutifs actuellement – le 6, le 16, le 18, le 32 et le 34 – n’auront malheureusement pas eu de chance.

Aucun numéro ne fait partie du tirage de ce mardi. Ces numéros continuent donc d’être ceux qui sont le moins sortis récemment. Le numéro 6 n’est plus tombé depuis le 25 juin, le 16 depuis le 28 juin, le 34 depuis le 5 juillet, le 32 depuis le 9 juillet et le 18 depuis le 16 juillet.

Toutes les données proviennent du site officiel de la Loterie nationale.